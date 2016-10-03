به گزارش خبرنگار مهر، جاسم محمدی فارسانی پیش از ظهر دوشنبه در مراسم شور عاطفه ها در سخنانی با اشاره به اینکه ۱۶ هزار دانش آموز لرستانی تحت پوشش کمیته امداد هستند اظهار داشت: از این تعداد نزدیک به هفت نفر یتیم بوده و از نعمت وجود پدر محروم هستند.

وی ترویج فرهنگ احسان و نیکوکاری را از جمله اهداف برگزاری مراسم شور عاطفه ها برشمرد و افزود: چشمان دانش آموزان نیازمند منتظر ماست تا آنها را در شادی خود شریک کنیم.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) لرستان به راه اندازی سامانه الکترونیکی تلفن همراه با کد #۱*۸۸۷۷* اشاره کرد و گفت: از طریق این سامانه می توان کمک های نقدی خود را به دانش آموزان نیازمند اهدا کرد.