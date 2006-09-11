  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۰ شهریور ۱۳۸۵، ۱۲:۵۸

/ اختصاصي مهر /

بيمه هاي اختياري اجباري مي شود

بيمه هاي اختياري اجباري مي شود

مديرعامل سازمان تامين اجتماعي گفت: بيمه هاي اختياري همچون بيمه هاي اجباري خواهد شد.

مهندس داود مددي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: موضوع بيمه هاي اختياري در حال حاضر در دستور كار شوراي عالي تامين اجتماعي  قرار دارد و بنا است در اولين جلسه شوراي عالي تامين اجتماعي مورد بررسي و به تصويب برسد.

وي ، استراتژيك سازمان را تبديل شدن بيمه هاي اختياري به اجباري عنوان كرد و گفت: تبديل شدن بيمه هاي اختياري به اجباري يكي از اهداف و برنامه هاي اصلي سازمان تامين اجتماعي است.

مديرعامل سازمان تامين اجتماعي براستفاده تمامي آحاد جامعه از خدمات بيمه اي تاكيد كرد و افزود: تحت پوشش بيمه قرار گرفتن تمامي آحاد جامعه بايد به عنوان يك هدف اصلي دنبال شود و بايد به گونه اي عمل شود تا اختياري براي بيمه نمودن افراد وجود نداشته باشد و امكان استفاده تمامي آحاد جامعه از خدمات بيمه اي فراهم شود.

کد مطلب 378600

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها