بيمه هاي اختياري اجباري مي شود

مهندس داود مددي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: موضوع بيمه هاي اختياري در حال حاضر در دستور كار شوراي عالي تامين اجتماعي قرار دارد و بنا است در اولين جلسه شوراي عالي تامين اجتماعي مورد بررسي و به تصويب برسد.

وي ، استراتژيك سازمان را تبديل شدن بيمه هاي اختياري به اجباري عنوان كرد و گفت: تبديل شدن بيمه هاي اختياري به اجباري يكي از اهداف و برنامه هاي اصلي سازمان تامين اجتماعي است.

مديرعامل سازمان تامين اجتماعي براستفاده تمامي آحاد جامعه از خدمات بيمه اي تاكيد كرد و افزود: تحت پوشش بيمه قرار گرفتن تمامي آحاد جامعه بايد به عنوان يك هدف اصلي دنبال شود و بايد به گونه اي عمل شود تا اختياري براي بيمه نمودن افراد وجود نداشته باشد و امكان استفاده تمامي آحاد جامعه از خدمات بيمه اي فراهم شود.