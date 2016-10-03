تفکر خشونت و قساوت وهابیت و داعش با اسلام سازگار نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه «گفت وگوی سیاسی» رادیو گفت وگو با موضوع «انزوای وهابیت و اجماع بر ریشه‌های تکفیری تروریستی آن در نشست علمای اهل تسنن در گروزنی چچن» به روی آنتن رفت.

حجت‌الاسلام بی‌آزار شیرازی گفت: تفکر وهابیت، القاعده و داعش بر مبنای خشونت و قساوت است و اسلام کاملا با این خشونت و قساوت مخالف و دین صلح است.

وی با اشاره به جهاد در اسلام افزود: یکی از دانشمندان سوئیسی که قبلا پست مهمی در بخش پژوهش سازمان ملل متحد داشته، مسلمان شده است. وی قبل از گرویدن به اسلام، در سفری که داشته تحقیقی درباره جهاد اسلام انجام می‌دهد. در این تحقیق به بررسی سخن القاعده درباره نسبت جهاد در اسلام می‌پردازد و می‌خواهد نسبت جهاد اسلامی را دریابد. وی دو کتاب یکی «جهاد اسلام» و کتاب قطور دیگری با نام «انسان دوستی اسلام» نوشته است.

این عضو انجمن جهانی تقریب مذاهب ادامه داد: مولف سوئیسی در کتاب «جهاد اسلام» درباره مساله جهاد که در اسلام مطرح شده، توضیح می‌دهد به معنای قتل و غارت و کشتن نیست. بلکه جهاد در اصل به معنای تلاش و کوشش است و در اسلام سخن از چندین نوع جهاد به میان آمده است. یک جهاد اکبر داریم که معنای آن مبارزه با نفس و شیطان درون در محراب عبادت است.

حجت‌الاسلام بی‌آزار شیرازی بیان کرد: جهاد دیگر، جهاد کبیر است که به معنی جهاد علمی با قرآن است. حضرت علی (ع) با گروه تکفیری خوارج گفت‌وگو کرد در نتیجه این گفت‌وگو دو سوم خوارج از گروه جدا شدند.

وی افزود: متاسفانه فرقه‌های تکفیری که در حال حاضر وجود دارند حاضر به گفت‌وگو با هیچ‌کس نیستند و اصلا اعتقادی به گفت‌وگو مخصوصا شیعیان ندارند و بر خشونت خود اصرار می‌ورزند. بنابراین با این رویکرد خود را در یک مدار بسته قرار می‌دهند.

این عضو انجمن جهانی تقریب مذاهب عنوان کرد: در اسلام نخست باید جهاد اکبر یعنی مبارزه با نفس کرد و با کنار گذاشتن روحیه استکباری، روحیه الهی را در خود بگنجاند و بعد جهاد کبیر یعنی جهاد با علم و دانش و در نهایت به سمت جهاد اصغر برود؛ آن هم در صورتی که نتوانیم مساله را با گفت‌وگو حل کنیم.

حجت‌الاسلام بی‌آزار شیرازی بیان کرد: پژوهشگر سوئیسی مسلمان شده در کتاب خود می‌نویسد: جهاد در اسلام توام با انسان‌دوستی، فتوت و جوانمردی است و نه با قساوت و خشونت. اعمالی که داعش و تکفیری‌ها انجام می‌دهند برخلاف دستور قرآن و اسلام است. شیخ محمود شلتوت به وهابی‌ها می‌گفت درست است که خداوند امر به معروف و نهی از منکر را واجب کرده اما از آن طرف هم سفارش کرده است که با بهترین شکل با فرد خاطی گفت‌وگو کنید و اگر متوجه شدید که فرد معاند و منکر محض است آنگاه تن به مبارزه بدهید.

وی افزود: اما بدون اینکه با فرد صحبت شود، اسلحه به دست بگیرید و کشتار، رعب و وحشت ایجاد کنید، درست نیست.

برنامه "گفت‌وگوی سیاسی" از شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۸:۳۰ از رادیو گفت‌وگو پخش می‌شود.