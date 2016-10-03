گمرک سمنان ۷۵ میلیون دلار ارز آوری برای کشور داشته است

به گزارش خبرنگار مهر، علی سعدالدین صبح دوشنبه در نشست خبری خود به میزبانی گمرک سمنان با بیان اینکه صادرات این استان به کشورهای خارجی از ۱۸کشور در دوسال گذشته به ۳۴ کشور افزایش یافته است، ابراز داشت: این افزایش مراودات تجاری باعث ارتقای ارزآوری برای ایران اسلامی شده است.

وی افزود: صادرات از گمرک استان سمنان در شش ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۴درصد افزایش داشته است و فعالان اقتصادی به خوبی می دانند که در زمینه مراودات تجاری ۱۴درصد میزان بسیار قابل توجهی است چرا که ترازهای اقتصادی در سطح ملی و بین المللی با ارقامی حتی زیر یک درصد عنوان می شوند که این امر برای گمرک استان سمنان موفقیتی چشم گیر است.

مدیرکل گمرک استان سمنان همچنین با بیان اینکه از ابتدای سال تا کنون ۱۶۸هزار تن کالا از این گمرک به خارج صادر شده است، گفت: علاوه بر افزایش ۱۴درصدی ارزش صادرات از این گمرک، میزان تناژ صادرات نیز ۴۴درصد افزایش داشته که این میزان نیز در خور توجه است.

سعدالدین بیان داشت: ترکیه، امارات، روسیه، ایتالیا، پاکستان، چین و انگلستان کشورهایی هستند که بیشترین صادرات از گمرک استان سمنان به آن کشورهای صورت پذیرفته است.

وی با بیان اینکه به دلیل وجود صنایع فروان در سمنان به خصوص در شهرستان های غربی عمده واردات و صادرات استان پیرامون این مقوله است، افزود: علاوه بر صادرات کالا به این کشورها، در سال جاری از ۲۳کشور دنیا نیز کالا به گمرک استان وارد شده که ماشین‌آلات خط تولید و اجزا و قطعات آن‌ها و مواد اولیه کارخانجات از جمله کالاهای وارداتی است.