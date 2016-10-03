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۱۲ مهر ۱۳۹۵، ۱۲:۴۸

رئیس فدراسیون کبدی در البرز مطرح کرد:

اعتبار استعدادیابی ورزش کبدی در استان‌ها دو برابر شده است

اعتبار استعدادیابی ورزش کبدی در استان‌ها دو برابر شده است

کرج - محمدرضا مقصودلو با حضور در مجمع انتخاباتی هیئت کبدی استان البرز از دو برابر شدن اعتبار استعدادیابی استان ها خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مقصودلو رئیس فدراسیون کبدی در مجمع انتخاباتی هیئت کبدی استان البرز با تاکید بر لزوم کمک همه ی اعضا به رئیس منتخب هیئت گفت: اگر همکاری و تعامل میان اعضای مجمع و هیئت رئیسه نباشد، رشد و توسعه کبدی استان البرز لطمه خواهد خورد.

وی با اعلام خبر دو برابر شدن اعتبار استعدادیابی استان ها افزود: این مبلغ در سال گذشته ۲۰۰ میلیون تومان بوده که امسال به ۴۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است.

مقصودلو کبدی البرز را جزو استان‌های برتر کشور برشمرد و اظهار کرد: فدراسیون از لحاظ سخت افزاری و نرم افزاری آنچه که در توان و بضاعت داشته باشد را در اختیار هیئت البرز می گذارد.

وی ادامه داد: همکاری و امضای تفاهم نامه با آموزش و پرورش مسئله مهمی است که باید مورد توجه هیئت قرار گیرد چرا که ظرفیت دانش آموزی پتانسیلی بسیار غنی برای پیشرفت کبدی البرز است.

رئیس فدراسیون کبدی با بیان این که در آینده اردوهایی را در البرز برگزار می کنیم، تصریح کرد: برگزاری کلاس‌های آموزشی و علمی کردن این رشته از دیگر مسائلی است که باید در دستور کار هیئت قرار گیرد.

کد مطلب 3786033

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