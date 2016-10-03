زیرساخت ورزش کبدی در استان البرز با مشکل مواجه است

به گزارش خبرنگار مهر، امیر غفرانی در مجمع انتخاباتی هیئت کبدی که صبح دوشنبه برگزار شد، گفت: هیئت کبدی استان البرز علیرغم تمامی مشکلات و ضعف هایی که در زیر ساخت دارد، توانسته موفقیت های قابل قبولی را در سطح کشور به دست بیاورد.

وی ادامه داد: برای توسعه و رشد کبدی باید از توان و ظرفیت آموزش و پرورش استان بهره ی لازم را برده و دانش آموزان را به این رشته مهیج علاقمند کنیم.

غفرانی با اشاره به چند بعدی بودن رشته کبدی اظهار کرد: کبدی می تواند رشته مکمل مناسبی نیز برای کشتی و ووشو باشد و ورزشکاران آن می توانند در این دو رشته نیز موفق شوند.

وی تاکید کرد: رئیس منتخب هیئت که با رای اعضای مجمع انتخاب می شود بدون کمک اعضای مجمع قادر به انجام همه امور نیست و قطعا برای توسعه ی استان نیاز به همفکری و همدلی دیگر اعضا دارد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان البرز در پایان با اشاره به موفقیت هیئت کبدی استان علیرغم تمامی کمبودها و مشکلات، تصریح کرد: امیدواریم با تلاش و برنامه ریزی مناسب رئیس منتخب هیئت، کبدی استان البرز به جایگاه واقعی خود در کشور دست یابد.

شایان ذکر است این مجمع هم اکنون با کاندیداتوری مهران جوادی نیا و محسن جوادی نیا در حال برگزاری است و تا دقایقی دیگر رئیس منتخب هیئت معرفی خواهد شد.