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۱۲ مهر ۱۳۹۵، ۱۲:۵۲

مدیرکل ورزش و جوانان استان البرز:

زیرساخت ورزش کبدی در استان البرز با مشکل مواجه است

زیرساخت ورزش کبدی در استان البرز با مشکل مواجه است

کرج – مدیرکل ورزش و جوانان استان البرز در مجمع انتخاباتی هیئت کبدی، این هیئت را فاقد زیر ساخت لازم دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر غفرانی در مجمع انتخاباتی هیئت کبدی که صبح دوشنبه برگزار شد، گفت: هیئت کبدی استان البرز علیرغم تمامی مشکلات و ضعف هایی که در زیر ساخت دارد، توانسته موفقیت های قابل قبولی را در سطح کشور به دست بیاورد.

وی ادامه داد: برای توسعه و رشد کبدی باید از توان و ظرفیت آموزش و پرورش استان بهره ی لازم را برده و دانش آموزان را به این رشته مهیج علاقمند کنیم.

غفرانی با اشاره به چند بعدی بودن رشته کبدی اظهار کرد: کبدی می تواند رشته مکمل مناسبی نیز برای کشتی و ووشو باشد و ورزشکاران آن می توانند در این دو رشته نیز موفق شوند.

وی تاکید کرد: رئیس منتخب هیئت که با رای اعضای مجمع انتخاب می شود بدون کمک اعضای مجمع قادر به انجام همه امور نیست و قطعا برای توسعه ی استان نیاز به همفکری و همدلی دیگر اعضا دارد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان البرز در پایان با اشاره به موفقیت هیئت کبدی استان علیرغم تمامی کمبودها و مشکلات، تصریح کرد: امیدواریم با تلاش و برنامه ریزی مناسب رئیس منتخب هیئت، کبدی استان البرز به جایگاه واقعی خود در کشور دست یابد.

شایان ذکر است این مجمع هم اکنون با کاندیداتوری مهران جوادی نیا و محسن جوادی نیا در حال برگزاری است و تا دقایقی دیگر رئیس منتخب هیئت معرفی خواهد شد.

کد مطلب 3786037

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