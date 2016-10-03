مختارپور با اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، روز یکشنبه ۱۱ مهر علیرضا مختارپور دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور به همراه تعدادی از مشاورین، معاونین و مدیران کل نهاد در کمیسیون فرهنگی مجلس حضور پیدا کرد.

مختارپور شرح این دیدار را در قالب یادداشتی خطاب به کتابداران نهاد کتابخانه های عمومی منتشر کرده است که مشروح متن این یادداشت در ادامه می آید:



کتابداران و همکاران عزیز و گرامی



با اهداء سلام و احترام



فرارسیدن ماه محرم، ماه پیروزی خون بر شمشیر، ماه حق و حقیقت ‏و عدالت بر ظلم و ستم و بیدادگری را به همه شما عزیزان تسلیت عرض می‏کنم و ‏امیدوارم در این ماه با مطالعه و تفکّر در مبانی و آثار نهضت حضرت سیدالشهدا امام حسین «ع» که با هدف احیاء دین و عمل به فریضه امر به معروف و نهی از منکر صورت گرفت، به معرفت لازم که مقدمه پیروی از ائمه هدی علیهم ‏السلام است نائل شوید.

پس از تشکیل دوره دهم مجلس شورای اسلامی، کمیسیون فرهنگی مجلس از دستگاه‏ ها و نهادهای فرهنگی دولتی و عمومی دعوت کرد تا هر یک در فرصت کوتاهی در آن کمیسیون حاضر شده و زمینه شناخت کلی و اجمالی اعضای کمیسیون که اکثراً برای اولین بار به نمایندگی مجلس شورای اسلامی انتخاب شده‏اند را با اهداف مأموریت‌ها و مسائل و مشکلات هر دستگاه فرهنگی فراهم آورند.

روز یکشنبه یازدهم مهرماه سال جاری اینجانب به همراه معاونان، برخی مشاوران و مدیران کل ستادی نهاد در آن کمیسیون حاضر شدیم.

با توجه به وقت اندک ۴۵ دقیقه‌ای که برای هر دستگاه تعیین شده بود پس از بیانات کوتاه ریاست محترم کمیسیون بنده نیز به مدت ده دقیقه تاریخچه‌ای از نهاد و وضع فعلی را به صورت کلی بیان کردم و قرار شد پس از سؤالات اعضای محترم کمیسیون که عمدتاً به‌منظور آشنایی با نهاد و تاریخچه و مسائل آن بود معاونان نهاد و بنده به بیان جزئیات و مسائل و پیشنهادها بپردازیم، که با طولانی شدن نکات مطرح شده از سوی یازده تن از نمایندگان محترم، وقت کمیسیون به پایان رسید و قرار شد اولاً جلسه دیگری برای ادامه مباحث تعیین شود.

ثانیاً کارگروهی متشکل از برخی از اعضای محترم کمیسیون و معاونان و مدیران نهاد برای بررسی مشکلات و پیدا کردن راه‌حل‌های قانونی به سرعت تشکیل و به نهاد کتابخانه‌های عمومی در زمینه اختصاص مبلغ مالی پایدار مساعدت شود.

علیرغم کوتاهی زمان این جلسه، در صحبت کوتاهی که در کمیسیون ارائه کردم علاوه بر تاریخچه نهاد به مسائل مهمی از جمله:

۱-لزوم تخصیص بودجه عمرانی برای توسعه کتابخانه‌ها در شهرها و روستاها و همچنین احداث کتابخانه‌های مرکزی در استان‌ها

۲-لزوم تأمین منابع مالی برای جذب کتابدار برای کتابخانه‌های جدید و کتابخانه‌های تک کتابدار فعلی

۳-لزوم اختصاص بودجه برای بهبود وضع حقوقی کتابداران و کارکنان نهاد

۴-اهمیت تأمین بودجه برای تهیه منابع جدید و متعدد اعم از کتاب و نشریات

اشاره شد.

همچنین ضمن تشکر از کمیسیون فرهنگی و نمایندگان دوره قبل مجلس که با تصویب ماده ۶۴ زمینه الزام قانونی شهرداری‏ها به پرداخت نیم درصد درآمد‏ها «موضوع ماده ۶ قانون تأسیس نهاد»، اشاره کردم که خوشبختانه با اعمال این ماده در سال گذشته و سال جاری بسیاری از مشکلات مرتفع شده اما همچنان همان‌طور که حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین پژمانفر رئیس محترم کمیسیون فرهنگی تأکید کردند باید برای یافتن و اختصاص منابع مالی پایدار برای نهاد چاره‌جویی شود تا با کم و زیاد شدن درآمد شهرداری‏ها و خصوصاً با توجه به اینکه بسیاری از شهرداری‌های شهرهای کوچک اصولاً از درآمد قابل‌توجهی برخوردار نیستند که بشود بر نیم درصد آن درآمد برای امور نهاد محاسبه کرد، تلاش لازم و همکاری از سوی کمیسیون و نهاد صورت گیرد. ان‏شاءالله



همچنین اعضای کمیسیون ضمن تقدیر و تشکر از کتابداران خدوم نهاد، برای مساعدت در رفع مشکلات کتابخانه‏ ها اعلام آمادگی کردند، که وظیفه خود می‏دانم به‌عنوان خادم نهاد از توجه و دلسوزی نمایندگان محترم کمیسیون فرهنگی تقدیر و تشکر کنم.