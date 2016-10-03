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۱۲ مهر ۱۳۹۵، ۱۴:۰۲

اولین نشست استانی «عصرکتاب شعر کودک و نوجوان» برگزار می ­شود

اولین نشست استانی «عصرکتاب شعر کودک و نوجوان» برگزار می ­شود

حوزه هنری کودک و نوجوان با مشارکت حوزه هنری استان البرز، نشست نقد و بررسی ۵ مجموعه شعر کودک مریم هاشم­پور را برگزار می­ کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حوزه هنری استان تهران، در ادامه برگزاری سلسله نشست ­های تخصصی کتاب کودک و نوجوان، اولین نشست استانی «عصرکتاب شعر کودک و نوجوان» با محوریت نقد و بررسی ۵ مجموعه شعر کودک از مریم هاشمپور برگزار می شود.

«قورباغه دندونت کو»، «میو میو... تشکر»، «هزار تا نی نی»، «وای اگر دُم داشتم» و «یک قوری پُر از قور» ۵ مجموعه شعر این شاعر هستند که نشست نقد و بررسی شان با حضور شاعرشان و مریم اسلامی به عنوان منتقد برگزار می­ شود.  

این برنامه امروز دوشنبه ۱۲ مهر از ساعت ۱۵ در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کرج واقع در شهرکرج، انتهای خیابان شهید قدوسی(ساسانی) برگزار می شود.

کد مطلب 3786071

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