عبدالله جعفری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه درحال حاضر ۲۶۰ هزار دانش‌آموز در استان همدان تحصیل می‌کنند، اظهار داشت: سرانه ورزشی برای هر دانش‌آموز در استان همدان ۴۷ سانتی‌مترمربع است که از این میزان ۱۷ سانتی‌متر سرانه فضای سرپوشیده و مابقی روباز است.

وی افزود: شرایط جغرافیایی و سردسیری شهر همدان باعث شده تنها در فصل مهر و آبان امکان استفاده از حیاط مدارس وجود داشته باشد و با شروع فصل بارندگی‌ نیاز به فضای سرپوشیده بیشتر احساس می‌شود.

معاون تربیت‌بدنی و سلامت آموزش‌وپرورش همدان با اشاره به نیاز به فضاهای ورزشی سرپوشیده در همدان، گفت: طی برنامه پنجم توسعه ۱۰۰ فضای ورزشی باید در اختیار آموزش‌وپرورش استان همدان قرار گیرد که در صورت تکمیل و ساخت فضاهای ورزشی در دست اجرا، سرانه فضای ورزشی به ۱.۲ مترمربع خواهد رسید.

استخرهای دانش‌آموزی روی دست آموزش و پرورش مانده است

جعفری عنوان کرد: متأسفانه وضعیت اعتباری دولت برای تکمیل و ساخت پروژه‌های ورزشی خوب نیست و استخرهای دانش‌آموزی با ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی روی دست آموزش و پرورش مانده است.

وی با اشاره به زمان درس ورزش در مدارس، بیان کرد: با توجه به تغییر سبک زندگی به آپارتمان‌نشینی، سوءتغذیه و گسترش استفاده از فضای مجازی که امروز حتی به پایین‌ترین پایه تحصیلی نیز کشیده شده، فعالیت جسمانی به حداقل خود رسیده و ۲ ساعت درس تربیت‌بدنی برای هر دانش آموز به‌طورقطع کافی نخواهد بود.

معاون تربیت‌بدنی و سلامت آموزش‌وپرورش همدان یادآور شد: آموزش‌وپرورش علاوه بر درس تربیت‌بدنی فوق‌برنامه‌هایی نیز برای حداقل جبران، در نظر گرفته است.

وی گفت: ورزش صبحگاهی و حیاط پویا در مدارس ابتدایی به‌ویژه مدارس دخترانه و المپیاد ورزشی درون مدرسه‌ای به‌عنوان مکمل کمبود ساعت در نظر گرفته شده که البته با ایده آل‌ها فاصله بسیار زیادی داریم.