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۱۲ مهر ۱۳۹۵، ۱۴:۴۳

معاون تربیت‌بدنی و سلامت آموزش‌ وپرورش همدان:

سرانه ورزشی دانش‌آموزان در همدان ۴۷ سانتی‌مترمربع است

سرانه ورزشی دانش‌آموزان در همدان ۴۷ سانتی‌مترمربع است

همدان- معاون تربیت‌بدنی و سلامت آموزش‌وپرورش همدان گفت: در حال حاضر سرانه ورزشی برای هر دانش‌آموز در استان همدان ۴۷ سانتی‌مترمربع است.

عبدالله جعفری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه درحال حاضر ۲۶۰ هزار دانش‌آموز در استان همدان تحصیل می‌کنند، اظهار داشت: سرانه ورزشی برای هر دانش‌آموز در استان همدان ۴۷ سانتی‌مترمربع است که از این میزان ۱۷ سانتی‌متر سرانه فضای سرپوشیده و مابقی روباز است.

وی افزود: شرایط جغرافیایی و سردسیری شهر همدان باعث شده تنها در فصل مهر و آبان امکان استفاده از حیاط مدارس وجود داشته باشد و با شروع فصل بارندگی‌ نیاز به فضای سرپوشیده بیشتر احساس می‌شود.

معاون تربیت‌بدنی و سلامت آموزش‌وپرورش همدان با اشاره به نیاز به فضاهای ورزشی سرپوشیده در همدان، گفت: طی برنامه پنجم توسعه ۱۰۰ فضای ورزشی باید در اختیار آموزش‌وپرورش استان همدان قرار گیرد که در صورت تکمیل و ساخت فضاهای ورزشی در دست اجرا، سرانه فضای ورزشی به ۱.۲ مترمربع خواهد رسید.

استخرهای دانش‌آموزی روی دست آموزش و پرورش مانده است

جعفری عنوان کرد: متأسفانه وضعیت اعتباری دولت برای تکمیل و ساخت پروژه‌های ورزشی خوب نیست و استخرهای دانش‌آموزی با ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی روی دست آموزش و پرورش مانده است.

وی با اشاره به زمان درس ورزش در مدارس، بیان کرد: با توجه به تغییر سبک زندگی به آپارتمان‌نشینی، سوءتغذیه و گسترش استفاده از فضای مجازی که امروز حتی به پایین‌ترین پایه تحصیلی نیز کشیده شده، فعالیت جسمانی به حداقل خود رسیده و ۲ ساعت درس تربیت‌بدنی برای هر دانش آموز به‌طورقطع کافی نخواهد بود.

معاون تربیت‌بدنی و سلامت آموزش‌وپرورش همدان یادآور شد: آموزش‌وپرورش علاوه بر درس تربیت‌بدنی فوق‌برنامه‌هایی نیز برای حداقل جبران، در نظر گرفته است.

وی گفت: ورزش صبحگاهی و حیاط پویا در مدارس ابتدایی به‌ویژه مدارس دخترانه و المپیاد ورزشی درون مدرسه‌ای به‌عنوان مکمل کمبود ساعت در نظر گرفته شده که البته با ایده آل‌ها فاصله بسیار زیادی داریم.

کد مطلب 3786074

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