غفلت از نیروهای مردمی و انقلابی اشتباه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سپاه نیوز، سردار سرلشکر محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه در اولین همایش سراسری فرماندهان قرارگاه امام حسین(ع) با تسلیت فرا رسیدن ایام سوگواری سید و سالار شهیدان و گرامی داشت یاد و خاطره امام راحل (ره) و شهدای هشت سال دفاع مقدس و شهدای مدافع حرم، برگزاری این همایش را اقدامی مثبت برای ارتقای توان و آمادگی رزم یگان های مردم پایه دانست.

فرمانده کل سپاه با یادآوری رشادت ها و ایثارگری های دوران دفاع مقدس، خاطر نشان کرد: دوران هشت ساله دفاع مقدس اثرات بزرگی بر تاریخ انقلاب اسلامی، ایران، منطقه و جهان داشته است.

وی افزود: با گذشت زمان آثار و تبعات دوران سرنوشت ساز دفاع مقدس بیش از گذشته قابل لمس و مشاهده است.

وی با تبیین نگاه امام راحل (ره) به دفاع مقدس گفت: امام(ره) بعد از جنگ، آن را نعمت دیدند و اتفاقات بعد از جنگ را پیش بینی کردند، و هم اکنون با گذشت 28 سال از پایان دفاع مقدس تحقق برخی از آنها را تجربه و بی تردید پیش بینی‌های دیگر آن شخصیت الهی نیز تحقق پیدا خواهد کرد. از فتح قدس شریف که إن شالله نزدیک است از جمله آنها خواهد بود.

سرلشکر جعفری عظمت، استقلال، شکوه و صلابت امروز ملت ایران را مرهون ایستادگی و مقاومت انقلابی به خصوص در دوران طلایی دفاع مقدس دانست و تأکید کرد: اگر مجاهدت ها و ایستادگی و ایثار دوران جنگ نبود، سرنوشت ملت ایران و کشور نامعلوم بود.

وی در ادامه با تأکید بر جنبه های ایجابی و سلبی انقلاب اسلامی، جامعه سازی، دولت سازی، استقرار اخلاق و دین در حاکمیت و جامعه را از جمله جنبه های ایجابی انقلاب معرفی کرد.

سرلشکر جعفری افزود: مؤلفه اصلی که انقلاب و نظام جمهوری اسلامی در دنیا بواسطه آن شناخته می شود، جنبه استکبار ستیزی، ظلم ستیزی و ایستادگی علیه طاغوت و نه گفتن به نظام سلطه است که البته از جنبه های سلبی انقلاب اسلامی است.

فرمانده کل سپاه با تأکید بر اینکه استکبار و ظلم ستیزی ملت ایران در دوران دفاع مقدس تجلی یافت، اظهار داشت: دفاع مقدس بر اساس انگیزه‌های اعتقادی و حضور داوطلبانه مردمی شکل گرفت.

وی با بیان اینکه برای مقابله با تهدیدات بیرونی و جنگ تحمیلی پس از پیروزی انقلاب نیروهای مسلح به دلیل شرایط ناشی از تغییرات و تحولات بزرگ در کشور به ویژه در عرصه نظامی از آمادگی‌های لازم برخوردار نبودند گفت: دشمن روی این عدم آمادگی و ضعف برنامه ریزی کرده بود و با عجله در آن شرایط حمله همه جانبه خود را آغاز کرد، اما آنچه معادلات دشمن را به هم زد، حضور نیروی مردمی معتقد و داوطلب بود که روند و نتیجه جنگ را تغییرداد.

سرلشکر جعفری، فتح خرمشهر را پیروزی کامل نظامی ایران بر عراق دانست و گفت: فتح خرمشهر پس از یک سال و هشت ماه از آغاز جنگ، یک معجزه بود و بعد از آن هم شش سال و نیم برای استیفای حق و شناساندن متجاوز به دنیا، ایستادگی کردیم.

فرمانده کل سپاه افزود: صدام پس از شکست در خرمشهر، اعلام آتش بس و عقب نشینی یک طرفه کرد اما اراده جمهوری اسلامی در تعقیب متجاوز و معرفی تجاوزگر بود که پس از جنگ امروز این امنیت بی نظیر را برای ایران اسلامی ایجاد کرده است به گونه‌ای که هیچ کشوری اجازه نگاه چپ به ایران را ندارد.

وی ادامه داد: درس مهمی که ملت ایران در دوران دفاع مقدس به ابرقدرت ها و مستکبرین جهان داد این بود که اگر کسی به سرزمین آنها تجاوز کند، به راحتی او را رها نخواهند کرد و تا تنبیه کامل متجاوز آرام نخواهند نشست و البته امنیت امروز کشور مرهون همین ایستادگی و مقاومت است.

فرمانده کل سپاه، دوران دفاع مقدس را الگوی رزمندگان سوریه، لبنان، عراق، فلسطین و یمن در مقابله با جنگ‌های نیابتی و تروریست‌های تکفیری دانست و تصریح کرد: جهاد کبیر که به معنای اطاعت نکردن و همراه نشدن با طاغوت و ظلم است امروز فراتر از میهن اسلامی در جغرافیای مقاومت اسلامی و صحنه‌های مقابله با نظام سلطه و استکبار و تروریست‌های اجاره‌ای خودنمایی می‌کند.

سرلشکر جعفری تأکید کرد: با گذشت 38 سال از جنگ تحمیلی ارتباط حوادث و تحولات منطقه‌ای و جهانی با دفاع مقدس ملت ایران ملموس تر و عینی تر شده است و هرچه از آن مقطع فاصله بگیریم اهمیت دوره 8 ساله جنگ بیشتر قابل فهم می‌شود.

وی مؤلفه اصلی قدرت ملت ایران را که بر نیروی ایمان، اعتقاد راسخ و انگیزه نیروهای مردمی استوار است را دلیل پیروزی و غلبه بر دشمنان دانست و گفت: اگر انقلاب زنده است و با عظمت در حال پیش روندگی است به واسطه دفاع مقدس ملت ایران در جنگ 8 ساله است، در واقع امنیت، اقتدار و عظمت امروز ما حاصل همین دفاع مقدس است.

سرلشکر جعفری در ادامه به وقایع ابتدای جنگ اشاره کرد و گفت: بنی صدر که صرفا بر امکانات، تجهیزات و اصول کلاسیک جنگ اعتقاد داشت در پی شکست 17 دیماه 59 (هویزه) در دیدار با امام (ره) گفت ما دیگر توان اداره جنگ را نداریم و باید با صدام مذاکره کنیم!

وی ادامه داد: اما با حذف بنی صدر از فرماندهی کل قوا و فرار خفت بار وی از کشور، با تکیه بر اعتقاد، انگیزه و حضور نیروهای مردمی داوطلب و اعتماد به آنها از تیرماه و مردادماه سال 60 عملیات‌های بزرگی مثل ثامن الأئمه، طریق القدس، فتح المبین و بیت المقدس طراحی و اجرا شد که سرنوشت جنگ را تغییر داد.

فرمانده کل سپاه غفلت از تکیه و اعتماد به نیروهای مردمی و انقلابی را اشتباه بزرگی دانست و تأکید کرد: نگاه تحولی به سپاه و توجه به نیروهای داوطلب و اعتقادی به معنای توجه و بازگشت سپاه به مؤلفه اصلی قدرت انقلابی بود.

جعفری شناخت مؤلفه‌های اصلی قدرت و عدم غفلت از آن را از الزامات و اولویت‌های امروز سپاه و نیروهای مدافع انقلاب و کشور قلمداد و تأکید کرد: ایمان، معنویت، اعتقاد و انگیزه نیروهای مردمی از مؤلفه‌های اصلی قدرت جمهوری اسلامی است لذا ضمن عدم غفلت از آن به طور دائمی و مستمر باید در پی تقویت آن در توان دفاعی کشور باشیم.

فرمانده کل سپاه تصریح کرد: در نگاه بنی صدر نیروهای مردمی، انقلابی و بسیج "مزاحم" بودند لذا عدم همکاری با سپاه را دنبال می‌کرد اما امام (ره) مردم و نیروهای انقلابی را عامل اقتدار می‌دانستند و با تکیه بر همین عامل بود که تحول در جبهه‌ها رقم خورد و صدام را وادار به التماس و عقب نشینی کرد. در واقع این دفاع مردم پایه بود که سرنوشت جنگ را تغییر داد و این تجربه و درس هیچگاه نباید مورد فراموشی قرار گیرد.

جعفری تأکید کرد: اگر در عراق حشد الشعبی تشکیل نمی شد، معلوم نبود اوضاع عراق در صحنه جنگ تروریست‌های تکفیری چه می شد.

وی همچنین با اشاره به پیروزی های چند سال اخیر مردم غزه بر ارتش تا بن دندان مسلح رژیم صهیونیستی گفت: اعتماد و تکیه بر نیروی داوطلب مردمی، بزرگترین ارتش های تا بن دندان مسلح را هم می‌شکند، همانطور که حزب الله لبنان و مردم بی دفاع غزه ارتش تا بن دندان مسلح رژیم صهیونیستی را شکست دادند.

وی آثار و پیامدهای الگوی دفاع مقدس در عرصه مقاومت و مقابله امروز دولت و ملت سوریه و عراق را بسیار الهام بخش و معنادار توصیف و تصریح کرد: تکیه بر نیروهای داوطلب مردمی و سازماندهی آنان در قالب نیروهای دفاع وطنی و حشد الشعبی، تحولات شگرفی در صحنه نبرد با تروریست‌های تکفیری را سبب شد، این همان الگویی بود که با تدبیر امام عزیز (ره) در تشکیل بسیج و به صحنه آمدن نیروهای داوطلب مردمی به عرصه جنگ تحمیلی سرنوشت دفاع مقدس را نیز برای ما تغییر داد.

جعفری با بیان اینکه "اثر مقاومت و ایستادگی ملت ایران در دفاع مقدس و پس از آن، امروز در اروپا و امریکا نیز آشکار شده است" گفت: اگر امروز حقایق و واقعیات در حال روشن شدن برای ملت ها است و نوید بخش سرآغاز تحولات شگرف در تاریخ بشری شده است ریشه آن را باید در دفاع مقدس و ایستادگی ملت ایران جستجو کرد.

فرمانده کل سپاه در بخش دیگری از سخنان خود، فرماندهان گردان های امام حسین (ع) را خطاب قرار داد و تأکید کرد: آمادگی رزمی و دفاعی گردان های "مردم پایه " در عامل معنوی، ایمان، انگیزه و داوطلب بودن است و امروز در گردان های امام حسین (ع) باید نیروهای شجاع و خط شکن سازماندهی شوند.

وی در پایان تأکید کرد: شناخت عمیق و دقیق هدف و مأموریت، سازماندهی و روابط سازنده و صمیمی با بسیجیان از جمله وظایف مهم فرماندهان گردان های امام حسین (ع) است.