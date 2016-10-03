راهبرد اقتصادمقاومتی میثاق مورد وفاق قوا است

به گزارش خبرگزاری مهر؛ نمایندگان عضو فراکسیون توسعه شرق کشور پیش از ظهر امروز با علی شمخانی نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار و گفتگو کردند.

در این جلسه که بیش از ۴۰ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از استانهای سیستان و بلوچستان، کرمان، یزد، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، خراسان رضوی و گلستان حضور داشتند آخرین وضعیت استانهای فوق در بخشهای اقتصادی، سیاسی، امنیتی، اجتماعی و فرهنگی از سوی حاضرین تشریح وموانع پیش رو در توسعه همه جانبه شرق کشور به همراه راهکارهای پیشنهادی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

دبیر شورای عالی امنیت ملی در این جلسه با اشاره به توجه ویژه مقام معظم رهبری و دولت محترم به ضرورت محرومیت زدایی از مناطق کمتر توسعه یافته شرق کشور و اراده جدی دستگاههای مسول برای تکمیل طرحهای نیمه تمام در شرق کشور اظهار داشت: ظرفیتهای قابل توجه توسعه در شرق کشور در بخشهای کشاورزی،دامپروری،شیلات، تجارت مرزی و ترانزیت کالا با برنامه ریزی صحیح می تواند به عنوان موتور محرکه شکوفایی اقتصادی در منطقه عمل کند.

شمخانی با تاکید بر ضرورت مقابله با زمینه های ناامنی اقتصاد پایه وجلوگیری از شکل گیری احساس تبعیض در مناطق کم تر توسعه یافته کشور اظهار داشت: تعیین اولویتهای توسعه متناسب با بسترهای رشد اقتصادی در مناطق مختلف کشورباید به عنوان نقطه کانونی همکاری دستگاههای مسول مورد توجه قرار گیرد.

وی تلاش دشمنان خارجی برای ایجاد شکافهای اجتماعی ، مذهبی و قومی در کشور ضرورت ارتقاء نگاه ملی در تخصیص منابع و رفع معضلات اقتصادی و معیشتی تاکید کرد و افزود: دولت و دستگاههای حاکمیتی هیچگاه با نگاه بخشی و منطقه ای به مشکلات کشورنپرداخته واولویتهای کارشناسی مبنای تصمیم گیریهای ملی برای توسعه و رشد اقتصادی بوده است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به راهبرد اقتصاد مقاومتی به عنوان میثاق اقتصادی مورد قبول مجموعه قوا و دستگاههای اجرایی در کشور ، همکاری نزدیک تر دستگاههای مسول استانی برای فعال سازی ظرفیتهای بومی و منظقه ای در بخشهای مختلف اقتصادی را مورد تاکید قرار داد و اظهار داشت: در برخی از استانهای کشور که به عنوان پایلوت اقتصاد مقاومتی انتخاب شده اند از رهگذر هماهنگی و همکاریهای استانی اقدامات و تلاشهای قابل تقدیری شکل گرفته که می تواند در سایر استانها به عنوان الگوی اجرایی مورد استفاده قرار گیرد.

شمخانی ضرورت توجه بیشتر مجموعه قوای کشور به اولویتهای اصلی جامعه که رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم می باشد را خاطر نشان ساخت و اظهارداشت: باید به جای طرح برخی موارد غیر ضرور و اختلاف برانگیز در جامعه که موجب فرسایش بی دلیل توان ملی می گردد، همه تلاش دستگاهها و اشخاص حقیقی و حقوقی صاحب تریبون و همچنین رسانه های گروهی برفعال کردن فضای همکاری برای توسعه اقتصادی و ارتقاء سطح معیشت جامعه متمرکز گردد.

