متقاضیان راه اندازی کمپ ترک اعتیاد در شهرستان اهر حمایت می شوند

سید محمد عابدی در حاشیه نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان اهر به خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر در شهرستان اهر یک کمپ نگهداری برای معتادان وجود دارد که با مشکل مادی روبرو است و باید نسبت به راه اندازی کمپ جدید برای ارایه خدمات بهتر در جهت بهبود معتادان اقدام شود و از متقاضیان در این زمینه حمایت می شود.

وی افزود: یکی از دغدغه های مسئولان نظام، اعتیاد و عواقب ناشی از آن است که لازم است در این زمینه تمامی مردم مسئولان را یاری کنند و با توجه به اینکه امروز مواد مخدر از سنتی به صنعتی تغییر یافته و در اشکال مختلف و حتی لوازم آرایشی و بهداشتی هم ارایه می شود، باید آگاهی سازی لازم در این زمینه در جامعه و به خصوص بین نسل جوان انجام شود.

فرماندار شهرستان اهر بر برگزاری نشست های مختلف در مدارس، دانشگاه ها، ادارات و بین مردم جهت آگاه سازی از خطر اعتیاد و عواقب ناشی از آن تاکید کرد و گفت: حمایت مادی و معنوی از معتادان در ترک و همچنین بهبود یافتگان از سوی خانواده ها و یکایک افراد جامعه نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

عابدی در پایان از پرداخت وام خوداشتغالی برای ۱۵ نفر از بهبود یافتگان اعتیاد در شهرستان اهر طی سال گذشته خبر داد.