​۲۳ فوتی در حوادث مختلف ۶ ماه گذشته دزفول/ ۸۶ نفر مصدوم شدند

عبدالحسین معظم فر در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در شهریورماه گذشته، ۱۶۵ فقره حادثه اعم از آتش سوزی اماکن مسکونی، تجاری، تولیدی، صنعتی، خودرو، و حوادث امداد و نجات از قبیل آسانسور، تصادف خودرو، گیر کردن انگشت در داخل انگشتر و اشیای فلزی، ورود جانوران موزی و غیره از طریق شهروندان به سامانه ۱۲۵ این سازمان اطلاع داده شده است.

وی افزود: نیروهای سازمان آتش نشانی دزفول بلافاصله پس از دریافت این گزارش ها در کمترین زمان ممکن از چهار ایستگاه عملیاتی به محل حادثه اعزام می شدند.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری دزفول گفت: از این حوادث، تعداد ۱۲۰ فقره در داخل محدوده شهر و تعداد ۴۵ فقره بیرون از محدوده شهر و در روستاهای اطراف به وقوع پیوسته است.

معظم فر عنوان کرد: در حوادث شهریورماه، تعداد عملیات های اطفای حریق و امداد و نجات به ترتیب با ۸۶ و ۷۹ فقره بیشترین آمار را به خود اختصاص دادند.

وی ادامه داد: در این حوادث متاسفانه تعداد دو نفر فوتی گزارش شد و ۱۳ نفر دیگر مصدوم شدند.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری دزفول همچنین با بیان اینکه در ۶ ماه اول سال جاری نیز تعداد یک هزار و ۹۳ فقره حادثه در دزفول رخ داده است، اضافه کرد: از این آمار، تعداد ۵۷۵ حادثه مربوط به انواع حریق و ۵۱۸ فقره مربوط به انواع امداد و نجات بوده است.

معظم فر بیان کرد: در یک هزار و ۹۳ حادثه رخ داده طی ۶ ماه گذشته در دزفول، متاسفانه تعداد ۲۳ نفر فوت و ۸۶ نفر دیگر مصدوم شدند.

وی در پایان گفت: تمام این یک هزار و ۹۳ حادثه با درایت بالا و توانمندی های پرسنل سازمان آتش نشانی از چهار ایستگاه عملیاتی و در کوتاه ترین زمان ممکن امدادرسانی شد که امیدوار هستیم این رویه همچنان ادامه یابد.