سوت قطار صلح و دوستی در پل سفید نواخته شد

به گزارش خبرنگار مهر، به منظور فرهنگسازی در میان دانش آموزان و خانوادهها در مراقبت از آنها حین عبور از حاشیه ریل و جلوگیری از سنگ پراکنی به سوی قطار، دانش آموزان پل سفیدی سوار قطار صلح و دوستی شدند.
فرمانده پلیسراهآهن شمال ظهر دوشنبه در حاشیه اجرای طرح سوت قطار صلح و دوستی، هدف از این برنامه راآشنایی دانش آموزان با خطرات احتمالی بازی در حریم راهآهن اعلام کرد و گفت: پیشگیری انتظامی بر پایه اقدامات پلیسی در جهت حمایت از شهروندان آسیب پذیر، افزایش آگاهیهای عمومی و نظارت بر اماکن عمومی امکان پذیر است.
سرگرد علی مهرابی با اشاره به اهمیت تحقق پیشگیری از جرم بیان داشت: پلیسراهآهن به لحاظ داشتن اختیارات و ابزار ویژه، میتواند نقش بسزایی در کاهش جرائم در حوزه ریلی داشته باشد. یکی از راهکارهایی که پلیس میتواند از آن در جهت افزایش امنیت حوزه ریلی استفاده نمود، استفاده از مشارکتهای مردم در ایجاد امنیت است و برای این مهم باید مردم مخصوصاً قشر جوان را از طریق آموزش و فرهنگسازی با خطرات احتمالی ارتکاب جرائم آشنا کرد.
مهرابی با اشاره به اینکه سفرهای حوزه ریلی از امنترین و راحتترین سفرها است به این نکته اشاره کرد که پلیسراهآهن همواره در تلاش است تا امنیت و نظم را در خطوط ریلی به میزان مطلوب برساند و میزان رضایتمندی مسافران راهآهن را افزایش دهد.
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