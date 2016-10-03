این اثر نه تنها جعلی است بلکه هیچ شباهتی با نمونه کارهای من ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، برپایی حراج های هنری گرچه به رشد اقتصاد هنر کمک می کند اما مهمترین نکته ای که باید در برپایی آنها در نظر گرفت جلب اعتماد هنرمندان و خریداران و ایجاد نهایت دقت نظر در برپایی بدون شائبه آنها است. در چنین حراجی هایی اگر بحث جعلی بودن حتی یک اثر مطرح شود اعتبار آن زیر سوال رفته و پیگیری چنین حرکت هایی که با هدف توسعه اقتصاد هنر صورت می گیرد خدشه دار می شود.

در حراج «باران» که جمعه شب ۹ مهرماه برگزار شد فروش یکی از آثار به نام محمد احصایی بلافاصله با واکنش این هنرمند رو به رو شد و خبر جعلی بودنش به گوش رسید و از آنجا که کاتالوگ این حراج دست به دست می چرخید به دست محمد احصایی نیز رسیده بود و او با دیدن عکسی از یک کار به نام او نسبت به مساله واکنش نشان داد. با اینهمه مدیر حراج باران در گفتگو با خبرنگار مهر تاکید کرد این اثر را فروشنده از یکی از نمایشگاه های آثار محمد احصایی خریداری کرده و صد در صد اصل است.

برای پیگیری بیشتر، صحبت های مدیر حراج را با محمد احصایی در میان گذاشتیم. این هنرمند شناخته شده جهانی که این روزها به دلیل آلودگی هوای تهران بیشتر وقت خود را در روستایی اطراف تهران می گذراند درباره این موضوع به خبرنگار مهر گفت: من که تصویر این اثر را دیدم از لیلی گلستان خواستم با مدیر حراج تماس بگیرند و نسبت به جعلی بودن اثر با ایشان صحبت کند. ایشان همانطور که به شما گفتند به خانم گلستان هم گفتند که اثر را فروشنده از یکی از نمایشگاهی بنده خریده اند و من این اثر را برای مارکو گریگوریان امضا کرده ام و این بیشتر بر تعجبم اضافه کرد. من معتقدم هر کس بدون نگاه به امضای اثر، با دیدن اثر متوجه جعلی بودن آن می شود چرا که هیچ گونه شباهتی به کارهای من ندارد و بسیار کار ضعیفی است.

وی ادامه داد: ایشان می گویند این اثر شناسنامه دارد. من می گویم اینقدر این اثر بد نوشته شده است که حتی کسی که خط را نمی شناسد می فهمد این کار ایراد دارد. هر کسی کاتالوگ را دیده گفته که این خط تو نیست.

این هنرمند با تاکید بر اینکه از طریق همین خبرگزاری باز هم برای چندمین بار تاکید می کند که «من هنرمند وقتی زنده هستم در خدمت هر کسی که بخواهد کاری از من بخرد هستم تا اصالتش را تایید کنم»، گفت: چرا نباید وقتی یک هنرمند زنده است به خود هنرمند یک تلگرام یا ایمیل بزنند و صحت اثر را از او جویا شوند. همین دیروز از طریق تلگرام یک نفر اثری برایم ارسال کرد و من هم گفتم این یکی از کارهای قدیمی من است که اتفاقا گران هم آن را فروختم. خیال آن خریدار هم راحت شد. دوستان حراج گذار یا خریدار یا کارشناس بیایند از خود ما سوال کنند.

احصایی بیان کرد: با پیگیری شما دوستان خبرنگار باید این موضوع جعلی بودن و تقلب آثار ریشه کن شود و شیوع پیدا نکند.

پس از شنیدن سخنان دو طرف به نظر می رسد بهترین کسی که می تواند برای اصالت یک اثر نظر نهایی بدهد خود هنرمند است. با اینهمه کارشناسان حراج «باران» که تاکنون اسامی آنها اعلام نشده نیز می توانند با ارائه مستنداتی که برای کارشناسی خط محمد احصایی منظور و اصالت این اثر را تایید کردند، پاسخگوی این اتفاق باشند.