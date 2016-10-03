رئیس جدید هئیت کونگ فو قزوین انتخاب شد

به گزارش خبرنگار مهر، با حضور رئیس فدراسیون و خانواده ورزش کونگ فو استان، مجمع انتخابات رئیس هیئت برگزار شد و مجید نوروزی با کسب ۱۴ رای از ۱۷ برای چهار سال سکان هدایت کونگ فو استان را بر عهده گرفت.

نوروزی پیش از این به عنوان سرپرست هیئت کونگ فو فعالیت می کرد.

نماینده استان در لیگ دسته اول بزرگسالان بسکتبال

هیئت بسکتبال الوند در فصل جدید رقابت های بسکتبال دسته اول کشور به میدان می رود.

در گروه شمال این رقابت ها نماینده استان با تیم های، اصفهان، کردستان، آرارات تهران، پارسا مشهد، کاوه گرگان، مهرام تهران، نیروی هوایی و خراسان رضوی هم گروه است.

این رقابت ها از آبان آغاز می شود.

آتش نشانان قزوینی قهرمان امداد در ارتفاع و نایب قهرمان شنای کشور شدند

آتش نشانان قزوینی به مقام قهرمانی امداد در ارتفاع «در رشته تخلیه اضطراری» و عنوان نایب قهرمانی شنای کشور را کسب کردند.

این مسابقات با حضور ۴۳ تیم در رشته های طناب کشی، شنا، تخلیه اضطراری و امداد در ارتفاع و عملیاتی ورزشی در ۳ روز در شهر تبریز برگزار می‌شود.

همایش دوچرخه سواری کارگری برگزار می شود

همایش دوچرخه سواری جاده زیر نظر هیئت کارگری استان جمعه ۱۶ مهر برگزار می شود.

این همایش در رده های سنی ۱۶ تا ۴۵ سال در ۶ کیلومتر در حومه شهر محمدیه برگزار می شود.