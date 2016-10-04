ارائه گزارش آسیبهای اجتماعی دستگاه ها تا۱ ماه آینده به دفتر رهبری

رضا محبوبی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه جلسه بررسی آسیب‌های اجتماعی در حضور رهبر معظم انقلاب حدود یک ماه آینده برگزار می شود، افزود: در جلسات پیشین شش تصمیم گرفته شد و در ادامه این تصمیمات، گزارشی در حال تهیه است تا به دفتر مقام معظم رهبری ارائه شود.

وی ادامه داد: این گزارش مبتنی بر شش تصمیم گذشته تدوین می شود که یکی از این محورها، اقدامات فوق العاده دستگاه ها در زمینه کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی است.

معاون مرکز امور اجتماعی وزارت کشور اضافه کرد: در این زمینه گزارش جامعی تهیه شده است و در این جایگاه به دنبال اثربخشی اقدامات هستیم. این مهم است که به دنبال سنجش اثربخشی اقدامات باشیم.

محبوبی تاکید کرد: در این گزارش بیشتر در پی بررسی تاثیرات فعالیتهای دستگاه ها هستیم و در حال حاضر گزارشی نسبتا جامع از بیشتر دستگاه ها دریافت کرده ایم.

وی در خصوص دیگر بندهای مورد نظر گفت: یکی از این موارد ارتقای شورای اجتماعی کشور و تشکیل سازمان امور اجتماعی و همچنین موضوع گفتمان سازی و تشکیل هیات اندیشه ورزی است.

معاون مرکز امور اجتماعی وزارت کشور افزود: گزارش در دست تهیه مشتمل بر ۶ محور مورد اشاره تدوین می شود و طی روزهای آینده به دفتر مقام معظم رهبری ارسال می شود.

محبوبی اضافه کرد: این گزارش مقدماتی است و نسخه نهایی آن به زودی پس از اصلاح و بازبینی به دفتر رهبر معظم انقلاب و دفتر ریاست جمهوری ارائه خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: در این مرحله به دنبال توصیف وضعیت آسیبهای اجتماع نیستیم زیرا موضوعات توصیفی در جلسات پیشین مطرح شده است بنابراین در این گزارش اثربخشی مورد نظر است اما یک گزارش مکمل هم وجود دارد که به طور مستمر ادامه می یابد.

معاون مرکز امور اجتماعی وزارت کشور در پاسخ به سوالی در خصوص ارزیابی عملکرد دستگاه ها در کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی تاکید کرد: در حال حاضر ارزیابی عملکرد دستگاه ها امکان پذیر نیست و حساسیتهایی هم وجود دارد که مانع از این می شود، با این حال به عنوان مسئول تهیه این گزارش، می توانم مدعی شوم که یک همت جدی در همه دستگاهها ایجاد شده است.

محبوبی افزود: برخی دستگاه ها به جای گزارش عملکرد، اقدامات روتین خود را در گزارش آورده اند که از نظر ما عملکرد فوق العاده ای به شمار نمی رود اما برخی دستگاه ها هم ساختارسازی کرده اند و هم معاونت آسیبهای اجتماعی را راه اندازی کرده اند.

وی گفت: تعدادی از دستگاه ها برنامه های قبلی خود را گسترده کرده اند و هدف گیری دقیق تری طراحی کرده اند.

معاون مرکز امور اجتماعی وزارت کشور اظهار کرد: در شرایط فعلی چون شاخص درستی برای سنجش و مقایسه نداریم، امکان مقایسه دستگاه‌ها با یکدیگر وجود ندارد اما مقایسه فعالیت سازمان‌ها با عملکرد گذشته آنها امکان پذیر است.