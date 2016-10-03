غربالگری شنوایی ۸۷۶ نوزاد در نهاوند/کاشت ۳ حلزون گوش

داریوش سلگی در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه در شهرستان نهاوند ۶۰۰ ناشنوا شناساییشدهاند، گفت: تمامی این بیماران در اداره بهزیستی نهاوند دارای پرونده هستند.
وی بابیان اینکه طی سال جاری برای ۳ ناشنوا در نهاوند عمل کاشت حلزون انجام شده است، اظهار داشت: هزینه انجام این عمل ۶ میلیون تومان است که از این مقدار نیمی را بهزیستی و مابقی را فرد یا مجامع خیریه متقبل شده اند.
رئیس اداره بهزیستی نهاوند گفت: طی سال گذشته ۱۸۰۰ نوزاد در نهاوند در بدو تولد مورد غربالگری شنوایی قرارگرفتهاند.
وی بابیان اینکه درراستای سهولت انجام این غربالگری برای خانواده نوزادان یک واحد غربالگری بهصورت دائم در بیمارستان آیتالله علیمرادیان مستقر است، گفت: طی ششماه سال جاری برای ۸۷۶ نوزاد غربالگری شنوایی انجام شده است.
سلگی با اشاره به اینکه برخی نوزادان با توجه به جرمهای موجود در مجاری شنوایی ازنظر کارشناسان مشکوک اعلام میشوند، گفت: در صورت مشکوک شدن به نوزادان ازلحاظ شنوایی، وی برای بررسی بیشتر به مرکز فاطمیه استان همدان معرفی میشود.
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