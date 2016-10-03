به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از میراث فرهنگی استان مرکزی، سید محمد حسینی اظهار داشت: درسه ماه دوم امسال دو هزار و ۱۵۱ مورد گشت ‌زنی در محوطه‌ها و اماکن باستانی، تاریخی و گردشگری استان مرکزی انجام شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی گفت: گشت ‌زنی از محوطه‌های تاریخی و باستانی استان در قالب ۲۳پایگاه و چهار ایستگاه ثابت حفاظتی انجام شده است.

وی با بیان اینکه در این گشت زنی ها مشخص شد دو نفر قصد تعدی به آثار تاریخی استان مرکزی را دارند، افزود: این افراد دستگیر و به مراجع قضایی و انتظامی تحویل داده شدند.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی حفاظت بهینه از دو هزار اثر تاریخی استان مرکزی را نیازمند نگاه تخصصی، حرفه ای و نیروی انسانی کافی در بخش حفاظتی یگان عنوان کرد.

حسینی خاطرنشان کرد: هم اکنون ۳۹ نفر نیروی کادر و ۲۸ سرباز وظیفه در حوزه یگان حفاظت آثار تاریخی استان انجام وظیفه می کنند.

وی تشریح کرد: طی سه ماه تابستان سال جاری، یک مورد حفاری غیر مجاز در شهرستان محلات و یک مورد تجاوز به حریم ثبتی در شهرستان خنداب رخ داده است.