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۱۲ مهر ۱۳۹۵، ۱۴:۳۵

ششم محرم؛

سوگواره احلی من العسل برگزار می شود/ تجمع بزرگ نوجوانان عاشورایی

سوگواره احلی من العسل برگزار می شود/ تجمع بزرگ نوجوانان عاشورایی

تجمع بزرگ نوجوانان عاشورایی تحت عنوان سوگواره احلی من العسل در روز ششم محرم الحرام که منتسب به حضرت قاسم ابن الحسن(ع) است برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، تجمع بزرگ نوجوانان عاشورایی تحت عنوان سوگواره احلی من العسل در روز ششم محرم الحرام که منتسب به حضرت قاسم ابن الحسن(ع) است از ساعت ۹:۳۰ صبح در بیش از ۷۰۰ نقطه از سراسر کشور بطور همزمان و با نوای «لبیک یا حسین علیه السلام و هیهات من الذله» دانش آموزان برگزار می شود.

تجمع مرکزی این سوگواره در تهران در حرم مطهر امام خمینی رحمه الله و علیه و میدان امام حسین علیه السلام با حضور بیش از ۱۵ هزار دانش آموز عاشورایی رأس ساعت ۹:۳۰ صبح روز شنبه ۱۷ مهر ماه آغاز می شود.

ستادی برای برگزاری این سوگواره در کشور با حضور نمایندگان جوانان عاشورایی هیات رزمندگان اسلام، وزارت آموزش و پرورش (اداره کل قرآن و عترت)، سازمان بسیج دانش آموزی، صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران تشکیل شده و جلسات متعددی برگزار شده است و بیانیه و شعری واحد برای کل کشور در این ستاد تهیه شده است که روز مراسم قرائت خواهد شد.

کد مطلب 3786152

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    نظرات

    • باراک اوباما ۱۰:۴۶ - ۱۳۹۵/۰۷/۱۷
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      شما را به حق مظلومیت حسین از این مراسم من درآوردی راه نیاندازید.
    • محمد ۱۴:۱۸ - ۱۳۹۵/۰۷/۱۷
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      من در آوردی ؟ خیلی خوب هم بود و عالی کجا بد هست زنده کردن یاد عاشورا و درس گرفتن ازش؟
    • مقصودی ۱۹:۴۴ - ۱۳۹۵/۰۷/۱۷
      0 0
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      کربلا واقعیتی است غیر قابل انکار که ریشه در ضمیر ناخودآگاه بشریت و فطرت انسانها دارد و تا ابد با انسان است و فراموش نخواهد شدو در تمام زمانها و مکان ها جاری و ساری است. این نوری هدایتی است پر فروغ که خاموش شدنی نیست.و هر کسی. بخواهد آن را خاموشش کند ; خود, خاموش خواهد شديُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴿۸﴾ مى‏ خواهند نور خدا را با دهان خود خاموش كنند و حال آنكه خدا گر چه كافران را ناخوش افتد نور خود را كامل خواهد.سوره صف

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