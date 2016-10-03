سوگواره احلی من العسل برگزار می شود/ تجمع بزرگ نوجوانان عاشورایی

به گزارش خبرگزاری مهر، تجمع بزرگ نوجوانان عاشورایی تحت عنوان سوگواره احلی من العسل در روز ششم محرم الحرام که منتسب به حضرت قاسم ابن الحسن(ع) است از ساعت ۹:۳۰ صبح در بیش از ۷۰۰ نقطه از سراسر کشور بطور همزمان و با نوای «لبیک یا حسین علیه السلام و هیهات من الذله» دانش آموزان برگزار می شود.

تجمع مرکزی این سوگواره در تهران در حرم مطهر امام خمینی رحمه الله و علیه و میدان امام حسین علیه السلام با حضور بیش از ۱۵ هزار دانش آموز عاشورایی رأس ساعت ۹:۳۰ صبح روز شنبه ۱۷ مهر ماه آغاز می شود.

ستادی برای برگزاری این سوگواره در کشور با حضور نمایندگان جوانان عاشورایی هیات رزمندگان اسلام، وزارت آموزش و پرورش (اداره کل قرآن و عترت)، سازمان بسیج دانش آموزی، صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران تشکیل شده و جلسات متعددی برگزار شده است و بیانیه و شعری واحد برای کل کشور در این ستاد تهیه شده است که روز مراسم قرائت خواهد شد.