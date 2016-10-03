«محرم» به روایت ۲۳ عکاس در موزه عکسخانه شهر

به گزارش خبرگزاری مهر، در نمایشگاه «محرم» ۲۳ عکاس حضور دارند و از زوایای مختلف به موضوع محرم و عاشورا پرداخته‌اند. چند موضوع را می‌توان به عنوان موضوع‌های غالب نمایشگاه شناسایی کرد: کودک و عاشورا، آئین‌ها و نمادهای عاشورایی و تیپ‌شناسی اجتماعی مردم در عزاداری‌های عاشورایی. این نمایشگاه که امسال توسط موزه عکسخانه شهر گردآوری شده است، عکس‌های جدیدی با موضوع محرم و عاشورا را به نمایش می‌گذارد.

در این نمایشگاه تعداد ۲۹ قطعه عکس در ابعاد ۲۰ در ۳۰ سانتی‌متر از عکاسانی چون فائزه کابلی، شاهین خسروی، بهنام یاسینی، فرزاد صفدری، مرتضی امین الرعایا، امیر کبیری، رهام اشکش، بهار خانی، مهدی نظری، سارا باقریان، رضا موری، سماء نجفی نوبر، محمدجواد وثوقی، مهدی رجبی، میلاد عبادی، سهیل قنبرزاده، مهسا کوروندی، علیرضا دولتی، حسین قاسمی، کیانوش سعادتی، رضا روحانی، نگار طاری، مبین سمیعی نمایش داده می‌شود.

افتتاحیه نمایشگاه روز دوشنبه ۱۲ مهرماه در ساعت ۱۵ خواهد بود. علاقمندان برای بازدید می‌توانند به نشانی میدان هفتم تیر، میدان بهارشیراز، بوستان بهارشیراز، موزه عکسخانه شهر مراجعه کنند.