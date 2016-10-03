محمد قوسی در خلال نخستین جشنواره مجازی «کوله مهر و عاطفه» با هدف تأمین سه هزار بسته حمایتی آموزشی ویژه دانش آموزان و دانشجویان تحت حمایت کمیته امداد استان سمنان همزمان با جشن عاطفه ها از طریق تبلیغ در فضای مجازی، در گفتگو با خبرنگار مهر ابراز داشت: مرحله های اول و دوم جشن عاطفه ها از بیستم شهریور آغاز و تا دهم مهر ماه ادامه داشت و همزمان از دهم مهرماه جشنواره مجازی «کوله مهر و عاطفه» برای نخستین بار درسطح کشور در استان سمنان کلید خورد.

وی افزود: این جشنواره مجازی توانسته با حمایت مردم نیکوکار و خیراندیش استان سمنان، سه هزار بسته حمایتی آموزشی ویژه دانش آموزان و دانشجویان نیازمند را تامین کند.

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام (ره) استان سمنان فرهنگ سازی، کمک به افراد بی بضاعت و سرپرستی محرومان را از جمله وظایف مهم کمیته امداد برشمرد و افزود: ۱۵۰ میلیون تومان در قالب جشنواره مجازی «کوله مهر و عاطفه» به دانش آموزان و دانشجویان بی بضاعت استان کمک شد.

قوسی فضای مجازی را در عصر حاضر به عنوان یک ابزار مناسب در رسیدن به اهداف کمیته امداد یعنی ارتباطات عمیق با جامعه مخاطب خویش، خیران و نیکوکاران دانست و گفت: جشنواره مجازی اکرام ایتام در مناسبت های آینده این نهاد نیز با حضور پررنگ تری از طریق فضای مجازی حامی جذب می کند.

وی با اشاره به برگزاری مرحله دوم جشن عاطفه ها در ۴۸۸ مدرسه استان سمنان، بیان داشت: طی این آیین در هشت مدرسه به صورت نمادین، زنگ جشن عاطفه ها نواخته شد و بیش از ۴۹ هزار و ۵۰۰ پاکت و ۲۰ هزار و ۴۰۰ قلک بین دانش آموزان توزیع شده است.

معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد امام (ره) استان سمنان خاطرنشان کرد: از مجموع دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال کمک جمع آوری شده در مرحله اول جشن عاطفه ها، یک میلیارد و ۱۱۰ میلیون ریال از نوع نقدی و مابقی از نوع کالا به پایگاه های کمیته امداد اهدا شده است.

قوسی افزود: کمیته امداد استان سمنان دو هزار و ۵۴۰ دانش آموز و هزار و ۲۰۰ دانشجو بی بضاعت را زیر پوشش خود دارد.