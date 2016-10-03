به گزارش خبرنگار مهر، جاسم محمدی فارسانی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در سال تحصیلی ۹۵ - ۹۴ بیش از ۳۸ میلیارد ریال کمک هزینه تحصیلی و شهریه به دانشجویان تحت حمایت کمیته امداد لرستان پرداخت شده است.
وی با اشاره به حمایت کمیته امداد لرستان از شش هزار و ۵۰۰ دانشجوی تحت پوشش در استان، گفت: در مدت زمان یاد شده، ۳۸ میلیارد ریال کمک هزینه تحصیلی و شهریه به دانشجویان تحت حمایت این نهاد پرداخت شده و این دانشجویان در مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در دانشگاه های آزاد اسلامی، شبانه، غیرانتفاعی و پیام نور مشغول به تحصیل هستند.
مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) لرستان به دیگر خدمات ارائه شده به جامعه دانشجویان تحت پوشش این نهاد اشاره کرد و گفت: کمیته امداد لرستان با توجه به اولویت توانمندسازی فرهنگی خانواده ها، خدمات فرهنگی مختلفی به خانواده ها و بالاخص دانش آموزان و دانشجویان تحت حمایت ارائه می کند.
محمدی فارسانی برگزاری دوره های آموزشی و جلسات مشاوره تحصیلی و شغلی، ساماندهی اوقات فراغت دانش آموزان و همچنین برگزاری اردوهای تخصصی توسط کمیته امداد برای این گروه از جامعه هدف را از جمله برنامه های این نهاد برشمرد.
وی عنوان کرد: تمامی دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد لرستان، کمک هزینه تحصیلی دریافت نمیکنند بلکه تنها بخشی از آنها مشمول دریافت شهریه هستند که بیشتر آنها از میان دانشجویان فنی حرفهای انتخاب شدهاند.
مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) لرستان درخصوص پرداخت شهریه دانشجویان نیز گفت: کمیته امداد براساس قانون، مکلف به پرداخت شهریه دانشجویانی است که موظف به پرداخت شهریه هستند اما به علت آن که تامین اعتبار به طور کامل انجام نمی شود این نهاد حمایتی در این زمینه با مشکلاتی مواجه شده و مجبور به پرداخت شهریه برخی رشتههای مصوب و غیر مصوب شده است.
محمدی فارسانی با بیان اینکه رشتههای بدون کاربرد و بدون آینده شغلی توسط کمیته امداد حمایت نمیشوند ادامه داد: به همین دلیل تمرکز کمیته امداد بیشتر بر رشتههای فنی و حرفهای بوده چرا که این رشتهها برای فرد بازار کار ایجاد کرده و میتواند وی را در مسیر توانمند سازی قرار دهد، اما برخی رشتهها در اولویت کمیته امداد برای پرداخت شهریه نیستند.
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