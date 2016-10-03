نیت خیر در کارها موجب موفقیت در امور می شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله عبدالکریم عابدینی ظهر دوشنبه در دیدار فرماندهان نیروی انتظامی استان قزوین که به مناسبت هفته نیروی انتظامی برگزار شد، به اهمیت موضوع برکت در کارها اشاره و اظهار کرد: اگر فعالیتهایمان با برکت همراه نباشد، اثر مطلوبی در جامعه نخواهد داشت و برای اثرگذاری باید تلاش کنیم تا کارهایمان با برکت باشد.
وی تصریح کرد: اینکه کارها را با هدف جلب رضای خداوند انجام دهیم بسیار مهم و ضروری است و این مهم سبب میشود تا مسئولان در تصمیمگیریها از عدالت و انصاف خارج نشوند.
امامجمعه قزوین به تشریح چرایی اهداف و مقاصد قیام امام حسین (ع) در مقابل یزید پرداخت و اظهار کرد: وقتی معاویه در نیمههای رجب سال ۶۰ هجری قمری مُرد، امام حسین (ع) در مدینه حضور داشتند. دستگاه بنیامیه به سراسر جهان اسلام برای تمام استانداران و مسئولان شهرهای کشور پهناور اسلامی نامه نوشتند و به کارگزاران حکومت اموی مأموریت دادند تا از همه مردم برای یزید، به عنوان جانشین معاویه بیعت بگیرند.
وی ادامه داد: یک نامه هم به شهر مدینه نوشته شد؛ منتها این نامه از غلظت و شدت بیشتری برخوردار بود و در آن هم خواسته شده بود از مردم مدینه بیعت بگیرند و هم در بیعت گرفتن از امام حسین (ع) بسیار تأکید شده بود. البته درباره بیعت گرفتن از دو نفر دیگر هم که عبداللهبنعمر و عبداللهبنزبیر بودند، تأکید شده بود.
امامجمعه قزوین گفت: وقتی این نامه به مدینه رسید، استاندار مدینه مأموران خودش را به مسجدی که امام حسین (ع) در آن نماز را اقامه میکردند، فرستاد تا ایشان را به استانداری فرابخوانند.
نماینده ولیفقیه در استان قزوین ادامه داد: در حالیکه مأموران به امام نگفتند که استانداری چه کاری با شما دارند، امام حسین (ع) در پاسخ فرمودند: «اری انَّ طاغیتهم قد هلک» یعنی میبینم که طاغوت بنیامیه یعنی معاویه به هلاکت رسیده است.
وی یادآور شد: حضرت خوابی در این خصوص مشاهده کرده بودند و در خصوص آن فرمودند که من در خواب دیدهام که تخت معاویه آتش گرفته و او از تخت حکومت سرنگون شده است؛ یعنی به درک واصل شده است.
آیتالله عابدینی بیان کرد: اباعبداللهالحسین (ع) برای رفتن به استانداری ۳۰ نفر از افراد مسلح مانند شما جوانمردها را با خودشان همراه کردند که اگر در آنجا تصمیم نابجایی گرفته شد، نیروهای امام محافظ ایشان باشند. امام حسین (ع) در استانداری با استاندار و مشاور او صحبت کردند و با جذبه و در مقام حاکمیت با آنها سخن گفتند.
امامجمعه قزوین تأکید کرد: امام در پاسخ استاندار که از ایشان بیعت میخواستند، فرمودند: چرا در تاریکی شب و فضای خلوت از من بیعت میخواهید؟ در حالیکه این بیعت باید در میان مردم صورت بگیرد.
وی افزود: امام حسین (ع) با گفتن این بیانات قصد بیعت کردن با یزید را نداشتند بلکه ایشان میخواستند مردم را آگاه کرده تا آنها علیه حاکمیت بنیامیه به پا خیزند.
نماینده ولیفقیه در استان قزوین اضافه کرد: در بحث و مناظره با استاندار و مشاور او امام فرمودند: آیا شما به من پیشنهاد بیعت میدهید در حالیکه من از خاندان نبوت هستم (انا اهل بیت النبوة)، من از خاندانی هستم که رسالت و پیغمبری از آن خاندان است (و معدن الرسالة)، من از خاندانی هستم که وحی به آنجا نازل شده است (و مهبط الوحی) و جبرئیل و فرشتگان در خانه ما رفت و آمد داشتند (و مختلف الملائکة).
آیتالله عابدینی با بیان این بخش از فرمودههای امام حسین (ع) اضافه کرد: اباعبداللهالحسین (ع) پس از اینکه خودشان را اینگونه معرفی کردند فرمودند: در مقابل من یزیدی قرار دارد که فردی میگسار است (شارب الخمر)، خونها را به ناحق میریزد (قاتل النفس المحترمة)، آشکارا گناه و فسق و فجور میکند (معلن بالفسق والفجور) و سپس فرمودند: «مثل من با مثل یزید بیعت نمیکند» و این فرموده ایشان تکلیف همه مسلمانان و پیروان حق را تا قیامت روشن کرد.
سردار مهدی محمودی، فرمانده نیروی انتظامی استان قزوین هم در ابتدای این دیدار گزارشی از فعالیتهای انجام شده از سوی نیروی انتظامی استان را ارائه کرد و گفت: خوشبختانه با تلاشهای شبانهروزی مأموران نیروی انتظامی استان قزوین، در شرایط بسیار مطلوبی قرار داریم.
وی مبارزه با ناهنجاریهای اجتماعی را یکی از اهداف مهم نیروی انتظامی برشمرد و با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه کاهش تلفات جادهای، افزود: با اقدامات انجام شده شاهد روند کاهشی تلفات و تصادفات جادهای هستیم و این در حالی است که استان قزوین از نظر راههای مواصلاتی وضعیت ویژهای دارد.
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