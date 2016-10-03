امنیت کامل در قم برقرار است

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی صادقی در نشست مشترک شورای اداری قم و نیروی انتظامی این استان که قبل از ظهر دوشنبه با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی در سالن جلسات مرکز عمار نیروی انتظامی قم برگزار شد با اشاره به شعار همدلی و همزبانی گفت: می‌توان ادعا کرد که رفتار عملی نهادها در استان قم در راستای اجرای این سیاست بوده است و در راستای تحقق این شعار ساختارهای رفتاری و عملکردها تنظیم شده است.

وی با اشاره به استفاده حداکثری از امکانات استان جهت خدمت رسانی به مردم، گفت: همه تلاش‌ها در راستای تحقق این امر بوده و اگر مسئله‌ای نیز به وجود آمده است با دقت مورد بررسی قرار گرفته و فرض بر این گذاشته شده که در جهت کارکردهای عملی در حوزه‌های مختلف امکان اشتباه و خطا هم وجود دارد.

استاندار قم همچنین به شعار اقتصاد مقاومتی اشاره و ابراز کرد: در روش‌ها و عملکردها در نظر گرفتن و محقق شدن این شعار نیز مد نظر بوده است تا فرهنگ عمومی اقتصاد مقاومتی در همه آحاد مردم تبیین شود.

صادقی در ادامه به مسئله امنیت در استان قم اشاره و ضمن قدردانی از فعالیت‌های نیروی انتظامی در قم، گفت: نیروی انتظامی فهم خوبی از شرایط استان دارد که باعث شده امنیت و احساس آن در استان قم حاکم باشد.