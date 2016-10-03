به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ادارهکل روابطعمومی و امور بینالملل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، همزمان با آغاز سال تحصیلی کودکان میتوانند ۱۳ شعر از شکوه قاسمنیا را در کتاب «من و مامان و مدرسه» بخوانند. میترا عبدالهی تصویرگری این کتاب را بر عهده داشته است.
بر اساس این گزارش، مضمون تمام شعرهای این مجموعه مدرسه و مسایل مرتبط با آن همچون دوستی، دلتنگی فرزند برای مادر، قهر و آشتی، وسایل مدرسه و... است. در شعر همکلاسی میخوانیم:
مژده بده مامان جون/ من دیگه تنها نیستم/ یه بچه هست توی صف/ که پشت اون میایستم/ فهمیدم اتفاقا/ که همکلاسی هستیم/ با هم دیگه دوست شدیم/ کنار هم نشستیم
«لقمه»، «مداد قرمز»، «دل درد»، «کیف»، «حرف زشت»، «اسم من» و... دیگر شعرهای این مجموعهاند.
این کتاب در قطع خشتی و در ۳۲ صفحه منتشر شده است و با قیمت ۵هزار و ۶۰۰ تومان قابل خریداری از تمامی فروشگاههای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در سراسر ایران است.
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