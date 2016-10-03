دشمن در اندیشه محاصره فکر انسان هاست

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید علیرضا عبادی ظهر دوشنبه در دیدار با مسئول و کارکنان سازمان بسیج سازندگی اظهار کرد: جایگاه بسیج سازندگی پس از الحاق جهاد سازندگی به وزارت کشور خالی بود که با دستور مقام معظم رهبری سازمانی تحت عنوان بسیج سازندگی شکل گرفت.

وی با بیان اینکه در گذشته وضعیت جامعه به انزوا کشیده شده بود و چنین جامعه ای تجربه برای شروع کارها ندارد لذا درصد خطا در جهاد سازندگی زیاد بود، افزود: بسیج سازندگی نسبت به جهاد سازندگی مسبوق به سابقه است و در شرایط مناسب تری به وجود آمد.

وی با اشاره به اینکه ظاهر خدمات انجام شده در بسیج سازندگی در نوع عمل فیزیکی آن است، گفت: باطن اقدامات بسیج سازندگی ارزش های مکتبی و جنبه های معنوی را به دنبال دارد.

وی با بیان اینکه بسیج از زمان تاسیس کشور را از خطرات هولناک نجات داده است، بیان کرد: در هر صحنه ای که بسیج شرکت کرده است به عنوان سمبولیک درخشیده است.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با اشاره به اینکه بسیج تکلیف عمومی دین است، اظهار داشت: امروز بسیج سازندگی در اجرای ارزش های انسانی و الهی موفق عمل کرده است.

وی با بیان اینکه دنیای امروز در خودپرستی و پول پرستی گیر کرده است، افزود: نسل آینده از ترکش های امروز تاثیر می‌پذیرند و آن چه که می‌تواند راه در پیش نسل آینده گذارد اردوهای جهادی است.

عبادی با اشاره به اینکه ارزش های مادی زمانی می‌تواند مفید باشد که در راستای رشد و کمال انسانی مطرح شوند، عنوان کرد: هر ارزش مادی بدون در نظر گفتن رشد انسانی ضد ارزش به شمار می‌آید.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با بیان اینکه تمامی صحنه های بسیج آموزشگاه است،بیان کرد: کشور را تفکر اسلامی و بسیجی حفظ می‌کند.

وی با اشاره به اینکه جامعه ما آزمون خود را در خطا انجام می‌دهد، تصریح کرد: امیدواریم ارزش های انقلاب بزودی خود را نشان دهد و در جامعه تحولی همراه با انگیزه ایجاد شود.

عبادی با بیان اینکه امروز فکر و اندیشه در خطر محاصره دشمن است، گفت: اگر فکر و اندیشه در محاصره دشمن قرار گیرد ماهیت انسانی تغییر خواهد یافت.