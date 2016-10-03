تکذیب تبانی در لیگ فوتسال جوانان

به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم سلیمانی درباره اتفاقات رخ داده در لیگ فوتسال جوانان مبنی بر عدم حضور تیم انصارالمهدی فسا و ایرانجوان بندرعباس در مسابقات لیگ، گفت: تیم انصارالمهدی با تیم دیگری تبانی نکرده و در اینباره، اتفاقی رخ نداده است. اگر مدرک کتبی و قابل استنادی وجود دارد باید در اختیارمان قرار گیرد تا بررسی‌های لازم را انجام دهیم.

وی گفت: واقعیت این است که تیم انصارالمهدی فسا پس از چند باخت حاضر به مسابقه نشده است و طی صحبتی که سرپرست این تیم با من انجام داد اعلام کرد که نمی تواند از هزینه های اسکان و شرایط مالی موجودش با توجه به اینکه چند باخت داشته است، بر آید. از وی خواستم تا پایان مسابقات حضور داشته باشد که ایشان اعلام کرد بلیط برگشت برای تیمش گرفته است. در این موارد، حرف‌ها و گفته‌ها زیاد است اما باید ببینیم واقعیت چیست. ضمن اینکه پرونده این تیم به دلیل اینکه تا پایان مسابقات حضور نداشته است، به کمیته انضباطی ارسال می شود تا تصمیم گیری نهایی درباره این تیم گرفته شود.

سرپرست دبیری کمیته فوتسال در پایان تاکید کرد: انصراف تیم ها به دلیل مشکلات مالی را در هیات رئیسه سازمان لیگ فوتسال مطرح خواهیم کرد که شرایطی ایجاد شود تا تیم ها در صورت برد و یا باخت تا پایان مسابقات حضور داشته باشند. با توجه به اینکه تیم های پایه بودجه اندکی برای شرکت در مسابقات دارند و برخی هم با هزینه های شخصی خود در رقابتها شرکت می کنند، باید شرایطی را ایجاد کرد تا شاهد ترک تیم ها پس از چند باخت نباشیم.