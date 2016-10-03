به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، اسحاق جهانگیری امروز در نشست شورای عالی آب با اشاره به گزارش ارائه‌شده از مطالعات انجام گرفته در خصوص منابع «آب کارستی» کشور، گفت: باید مطالعات و بررسی‌ها به صورت دقیق و همه‌جانبه انجام شود و ابعاد و جوانب مختلف درباره امکان برداشت از منابع آب کارستی کشور مدنظر قرار گیرد.

معاون‌اول رئیس‌جمهور خواستار تشکیل کارگروهی با عضویت وزارت نیرو، سازمان برنامه و بودجه، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی، سازمان حفاظت محیط‌زیست و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط شد تا ابعاد و زوایای مختلف در خصوص امکان برداشت از این منابع را مورد بررسی قرار دهند.

در این جلسه که وزرای نیرو و جهاد کشاورزی و نیز روسای سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی، سازمان حفاظت محیط‌زیست و سازمان هواشناسی کشور نیز حضور داشتند، گزارشی از مطالعات صورت گرفته در خصوص منابع «آب کارستی» کشور از سوی رئیس سازمان زمین‌شناسی ارائه و اقدامات انجام شده و برنامه‌های آتی این سازمان در این خصوص تشریح شد.

همچنین رئیس موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو نیز گزارشی از پژوهش‌ها و مطالعات این وزارتخانه درباره منابع آب کارستی در سطح کشور ارائه کرد و گفت: مرکز ملی مطالعات و تحقیقات کارست کشور از مراکز زیرمجموعه وزارت نیرو است که تاکنون مطالعات و اقدامات گسترده‌ای در حوزه منابع آب کارستی کشور انجام داده است.

به گزارش مهر، منابع «آب کارستی» بخشی از آب باران است که از طریق نفوذ ثقلی آب به داخل سنگ‌های عمدتاً آهکی و دارای درز و شکاف وارد شده و جریان می‌یابد، گفته می‌شود.