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۱۲ مهر ۱۳۹۵، ۱۴:۳۴

فرمانده هوانیروز ارتش:

نیروهای هوانیروز در آمادگی کامل رزمی قرار دارند

نیروهای هوانیروز در آمادگی کامل رزمی قرار دارند

دهلران-فرمانده هوانیروز ارتش گفت: نیروهای هوانیروز در آمادگی کامل رزمی قرار دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، امیرسرتیپ هوشنگ یاری روز دوشنبه در حاشیه یادواره شهید خلبان چاغروند در جمع خبرنگاران اظهار کرد: نیروهای هوانیروز در آمادگی کامل رزمی قرار دارند و دشمن اگر درصدد تعدی به این سرزمین باشد، بداند هرگونه تجاوزی به این آب و خاک با پاسخ دندان شکن نیروهای مسلح بویژه هوانیروز مواجه خواهد شد.

وی افزود: هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی ایران هم اکنون علاوه بر ماموریت های ذاتی و رزمی خود در موارد مردم یاری هنگام بروز حوادث غیرمترقبه همچون سیل و زلزله نیز به کمک مردم آسیب دیده شتافته و در سریع ترین زمان ممکن امکانات و نیازهای ضروری را به مناطق هدف منتقل می کنند.

فرمانده هوانیروز یادآور شد: با وجود آنکه کشور در اوج امنیت و اقتدار بسر می برد ولی افزایش توان تجهیزاتی و عملیاتی خود را روز به روز بنابر سفارش موکد رهبر معظم انقلاب و فرماندهی کل قوا ارتقا می دهیم و خلبانان تیزپرواز آمادگی دارند در صورت نیاز و بنابر سلسله مراتب در هر شرایط زمانی و مکانی ماموریت های محوله را اجرایی کنند.

کد مطلب 3786204

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