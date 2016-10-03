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۱۲ مهر ۱۳۹۵، ۱۶:۱۱

دبیر ستاد احیای امر به معروف استان سمنان

«همه ما مسئولیم» شعار هفته امر به معروف استان سمنان اعلام شد

«همه ما مسئولیم» شعار هفته امر به معروف استان سمنان اعلام شد

سمنان- دبیر ستاد احیای امر به معروف استان سمنان از اجرای بالغ بر ۱۰۰برنامه طی هفته امر به معروف در این استان خبر داد و گفت: «همه ما مسئولیم» شعار این هفته اعلام شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا سوقندی ظهر دوشنبه در نشست خبری خود به مناسبت هفته امر به معروف به میزبانی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان، با بیان اینکه برای هر روز متناسب با نام‌گذاری، برنامه‌های مختلفی در سطح استان پیش‌بینی شده است، ابراز داشت: همایش ها، گفتمان های دینی، نمایشگاه، مسابقات و رویداد های هنری، فرهنگی و سخنرانی در زمره برنامه های این هفته هستند.

وی افزود: سال جاری که به عنوان شعار هفته امر به معروف برگزیده شده حاکی از آن است که همه ما در راستای امیدبخشی به معنویت و سلامت محیط اداری، نهاد خانواده، زندگی دانش‌آموزان، دانشجویان، تقویت باورهای دینی، حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، فضای کسب و کار و ... مسئول هستیم و این فریضه اجتماعی عامل مقابله با بسیاری از ناهنجاری ها قلمداد می شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان، همچنین گفت: برنامه های هفته امر به معروف از امروز، دوازدهم مهرماه با عنوان «همه مسئولیم در قبال حفظ فرهنگ عاشورایی و ارتقای معنوی دانش آموزان» و با نواختن زنگ امر به معروف و نهی از منکر در مدارس آغاز شد و در این مراسم از دانش آموزان بسیجی تقدیر بعمل آمد.

سوقندی درباره روز دوم نیز، ابراز داشت: «برنامه های روز دوم نیز تحت عنوان همه مسئولیم در حفظ فرهنگ عاشورایی و ارتقای معنوی دانشجویان» از فردا سه شنبه در سطح دانشگاه های استان آغاز می شود.

وی افزود: سومین روز نیز همزمان با چهارشنبه، چهاردهم مهرماه با عنوان «همه مسئولیم در سلامت محیط اداری» با رویکرد امر به معروف و نهی از منکر و تقویت سازماندهی یاوران معروف است پیگیری می شود و چهارمین روز نیز با عنوان «همه مسئولیم در سلامت نهاد خانواده و زنان» با رویکرد امر به معروف و نهی از منکر و تقویت عفاف و حجاب برگزار خواهد شد.

دبیر ستاد امر به معروف استان سمنان با بیان اینکه شعار روز جمعه ۱۶ مهر، «همه مسئولیم در تقویت باورهای دینی و مساجد» است، گفت: پنجمین روز از هفته امر به معروف نیز با سازماندهی طلایه داران تبلیغ و در راستای تاکید بر نقش مساجد، اماکن، محلات و تشکلهای مذهبی برگزار خواهد شد.

سوقندی با بیان اینکه برنامه های روز ششم هفته امر به معروف و نهی از منکر همزمان با هفدهم مهرماه پیگیری می شود، ابراز داشت: شعار این روز «همه ما مسئولیم در حمایت از آمر به معروف و ناهی از منکر» با رویکرد نهاد های قضایی و نظامی  و همچنین آخرین روز از این هفته با نام «همه مسئولیم در سلامت محیط کسب و کار و تقویت فرهنگ اقتصاد مقاومتی» روز پس از آن برگزار می شود.

وی با بیان اینکه در راستای تحقق مطالبات رهبر معظم انقلاب و اشاعه فریضه امربه معروف ونهی از منکر باید تمامی ظرفیت‌های موجود در سطح استان در مسیر گسترش فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر به‌ کار گرفته شود، افزود: تعمیق باور امر به معروف و نهی از منکر به‌عنوان فریضه‌ای واجب همچون نماز و روزه از ضروریات جامعه اسلامی است.

کد مطلب 3786205

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