۹۵ باند سرقت در قم منهدم شد/ امنیت روانی در قم برقرار است

به گزارش خبرنگار مهر، کاظم مجتبایی در نشست مشترک شورای اداری قم و نیروی انتظامی این استان که قبل از ظهر دوشنبه با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی در سالن جلسات مرکز عمار نیروی انتظامی قم برگزار شد، ضمن تسلیت ایام محرم گفت: رقابت‌های سیاسی، مراودات و مشارکت‌های اجتماعی و تبادلات اقتصادی در سایه امنیت ایجاد می‌شود و باید بپذیریم همه افرادی که در برقراری امنیت ذی نفع هستند باید در ایجاد آن نیروی انتظامی را یاری کنند.

وی با تأکید بر اینکه امروز با مدل پادگانی نمی‌توان امنیت را برقرار کرد، گفت: این روش تنها برای مجرمان و افرادی که قانون گریز هستند و الزامی به رعایت آن ندارند باید اجرا شود.

فرمانده انتظامی استان قم با تأکید بر اینکه باید با روش‌های علمی و با تدبیرهای اخلاقی مبتنی بر اصول اجتماعی به دنبال برقراری امنیت باشیم، اظهار کرد: پلیس قم به دنبال برقراری امنیتی است که مبتنی بر شاخص‌های ارزشی، علمی و فنی و با پایه مردمی باشد که این روش طی سال‌های اخیر دنبال شده و نتایج مثبتی را نیز در بر داشته است.

انجام ۲۸۰ هزار عملیات پلیسی

وی در ادامه با آماری درباره فعالیت‌های نیروی انتظامی قم طی یک سال گذشته پرداخت و گفت: انهدام ۹۵ درصد باندهای سرقت، انهدام ۳۵ باند قاچاق مواد مخدر، کشف ۸ تن مواد مخدر و انجام ۲۸۰ هزار عملیات پلیسی از جمله دست آوردهای پلیس قم بوده است.

وی همچنین به انجام ۱۴ هزار مشاوره در مرکز مشاوره‌های پلیس قم اشاره کرد و گفت: این میزان مشاوره به معنای کاهش چشمگیری از تعداد پرونده‌های قضایی است.

فرمانده انتظامی استان قم با اشاره به اینکه تنها اتکا به آمار کافی نیست، گفت: امنیت روانی نیز در قم وجود دارد که این نشان می‌دهد که رقم آماری اعلام شده صحیح است.

یادآور می‌شود در جلسه مشترک شورای اداری و نیروی انتظامی استان قم از سند سه جلدی شهیدخدایار یوسفی فرد که از شهدای نیروی انتظامی است توسط رئیس مجلس شورای اسلامی رونمایی شد و همچنین تعدادی از خیرین امنیت ساز نیز مورد تقدیر قرار گرفتند.

همچنین در این مراسم اسناد زمین صد هکتاری جهت احداث مقر یگان ویژه فرماندهی انتظامی استان و سند زمین سه هزار و ۵۰۰ متر مربعی جهت احداث ساختمان پلیس راهور و ۱۱۰ دستگاه موتورسیکلت از سوی استاندار به نیروی انتظامی استان قم تحویل شد.