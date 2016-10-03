ساماندهی فاضلاب شهر کرمانشاه ۶ هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین کاظمی امروز دوشنبه در نشستی که به منظور انعقاد تفاهم نامه‌ مشترک میان دانشگاه پیام نور کرمانشاه و محیط زیست برگزار شد، اظهار داشت: بحث حفاظت از محیط زیست یک مسئله همگانی است و باید بعنوان یک مقوله اصلی در برنامه روزمره هر کدام از ما قرار بگیرد.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه افزود: این تفاهم نامه در راستای تحقق اصل ۵۰ قانون اساسی مبنی بر حفاظت از محیط زیست و توسعه فرهنگ حفاظت از محیط بعنوان یک وظیفه عمومی منعقد می گردد.

کاظمی نقش دانشجویان و اساتید دانشگاه در حفظ محیط زیست را موثر دانست و بیان کرد: یکی از اقدامات محیط زیست در راستای این تفاهم نامه ارتباط با بحث مربوط به مدیریت سبز و حمایت از پایان نامه ها و پروژه های آموزشی در زمینه محیط زیست به منظور ارائه آموزش های محیط زیستی و ترویج فرهنگ حفظ آن در سطح جامعه است.

وی با اشاره به اینکه اداره کل متعهد می شود در راستای اهداف این تفاهم نامه عمده نیازهای علمی و پژوهشی را به صورت مستمر به دانشگاه‌ها اعلام کند، گفت: در این تفاهم نامه همکاری پژوهشی، برگزاری کارگاه‌های آموزشی، جهت دهی و حمایت از پایان نامه ها در راستای نیازهای پژوهشی، همکاری در راستای استقرار سبز در دانشگاهها، ایجاد ارتباط کتابخانه ای به منظور استفاده طرفین، ارائه مشاوره، برگزاری بازدیدهای علمی و آموزشی در قالب گردهمایی علمی، همکاری آموزشی و پژوهشی با ادارات مورد توافق قرار گرفته است.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه تصریح کرد: وظیفه همه در این خصوص ترویج معروفات و نهی از منکرات است و باید دراین زمینه روشنگری کنیم.

کاظمی با بیان اینکه ۵ درصد از منشأ ریزگردها عوامل داخلی است، افزود: رایزنی هایی در این خصوص با کشور عراق شده که در شرایط کنونی زمان دقیقی برای حل بحران مشخص نشده است.

به گفته این مسئول فقط ۴۰ درصد از فاضلاب شهر کرمانشاه تصفیه می شود و برای ساماندهی این امر به ۶ هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز هست.