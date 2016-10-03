به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سپاه استان قم، مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر ۵ تن از شهدای مدافع حرم حضرت زینب(س) در شهر مقدس قم برگزار می شود.

این مراسم روز چهارشنبه ۱۴ مهر ماه ساعت ۹ صبح با حضور مردم همیشه در صحنه شهر قم و میزبانی دانشجویان دانشگاه آزاد برگزار خواهد شد.

در این مراسم پیکر مطهر ۲ شهید مدافع حرم از لشکر سرافراز فاطمیون و ۳ شهید از تیپ دلاور زینبیون تشییع می شود.



پیکر این شهدا پس از اقامه نماز میت در مسجد دانشگاه آزاد پردیسان از مزار شهدای گمنام این دانشگاه بر دستان دانشجویان و مردم قدر شناس و شهید پرور استان قم تشییع و سپس در قطعه ۳۱ مدافعان حرم در بهشت حضرت معصومه(س) به خاک سپرده می‌شود.