اعزام مبلغین حوزه علمیه قم به دانشگاه چمران اهواز

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محسن شفیعی ظهر امروز دوشنبه در حاشیه آیین افتتاح سال تحصیلی جدید دانشگاه شهید چمران اهواز، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در ایام ماه محرم در دانشگاه های استان، دانشجویان برنامه های مختلف و متنوعی دارند.

وی افزود: برای استفاده از شعائر حسینی در دانشگاه شهید چمران نیز هیئت دانشجویی محبان اهل بیت(ع) این ۱۰ شب را برنامه برگزار می کند.

مسئول دفاتر نمایندگی ولی فقیه در دانشگاههای خوزستان تصریح کرد: همه دانشگاه های استان در سطوح مختلف برگزاری برنامه های دانشجویی در ایام ماه محرم و صفر را در نظر دارند و به نحو احسن نسبت به برگزاری آن اقدام می کنند.

حجت الاسلام شفیعی گفت: دفاتر نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه ها وظیفه خودش می داند که از این برنامه ها حمایت کند. در همین ایام مبلغینی از حوزه علمیه قم آمده و در خوابگاه دانشجویان مستقر شده اند که برنامه های تبلیغی را انجام و در حوزه معرفت دینی گفت وگوهای سازنده ای را محقق کنند.