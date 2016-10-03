۱۴ هزار نفر در آمل خون اهدا کردند

سید علی مفتاح در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در شش ماه ابتدای سال جاری ۱۶ هزار ۲۳۵ مراجعه کننده برای اهداء خون داشتیم که از این تعداد ۱۴هزار ۶۲۷ نفر موفق به اهدای خون شدند که نسبت به سال گذشته سه درصد افزایش داشته است.

مفتاح با بیان اینکه با توجه به تعدد گروه های فرآورده خونی و کمبود بعضی از گروه ها در بعضی مراکز در فصول مختلف افزود: از آنجایی که آمل از داشتن دانشگاه علوم پزشکی محروم بوده، بسیاری از عمل های اکتیو و جراحی قلب باز در شهرهای بابل، ساری و تهران انجام می شود.



رئیس پایگاه انتقال خون آمل ادامه داد: همشهریان آملی برای درمان به شهرهای مذکور مراجعه می کنند و لازمه درمان این عزیزان تامین خون از طرف این پایگاه است.

مفتاح با اشاره به اینکه آمل اولین شهری بود که توانست خون جایگزین را در کشور حذف کند، گفت: به نسبت جمعیت شهرستانی و مشارکت، همدلی و همراهی مردم از بسیاری مراکز دیگر موفق تر بودیم.

رئیس پایگاه انتقال خون آمل با اشاره به اینکه این مرکز علاوه بر تامین فرآورده های مراکز درمانی و بیمارستان های شهر آمل، محمود آباد، فریدونکنار ، خون مازاد را به شهرهایی که دارای مراکز دانشگاه پزشکی و عمل قلب باز انجام می دهند ارسال می کند اظهار داشت: این مرکز به عنوان مرکز معین استان تهران است و آمل به تنهایی با همت مردم به صورت منظم و مستمر توانست نیاز بیمارستان های تحت پوشش را تامین کند و در تمامی حوادث بزرگ کشوری اعم از زلزله و غیره توانسته نسبت به ارسال خون به مناطق اسیب دیده اقدام کند.

مفتاح به مشکلات پایگاه های انتقال خون اشاره کرد و گفت: سازمان انتقال خون هیچ گونه منبع درآمدی ندارد و صرفا دولت برای رفاه حال مردم در این بخش هزینه می کند لذا قیمت تمام شده خون باید به گونه ای باشد که در این امر صرفه جویی های لازم عمل آید.



وی ادامه داد: سازمان انتقال خون از آنجایی که تحت پوشش وزارت بهداشت و درمان است و نمی تواند به صورت مستقل عمل کند از لحاظ رسیدگی به پرسنل و تجهیزات و عمرانی مورد توجه مسؤلان قرار نمی گیرد و از نظر تجهیزات نیاز به توجه بیشتر مدیران شهری، مسؤلان استانی و کشوری است.

مفتاح گفت: پرسنل مراکز انتقال خون نسبت به مراکز بهداشت و درمان در سطح بسیار پایین تری قرار دارند.