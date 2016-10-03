انتقاد دوباره اردوغان از اتحادیه اروپا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه کوریر، «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهوری ترکیه در سخنان امروز خود در آنکارا اظهار داشت: اتحادیه اروپا هنوز مبلغ 3 میلیارد یورو برای کمک به پناهجویان را محقق نکرده است.

وی با اشاره به آنکه تا پایان سال جاری میلادی زمان زیادی باقی نمانده است، گفت: پیشتر مقرر شده بود که تا پیش از پایان سال جاری میلادی این کمک در اختیار دولت ترکیه قرار بگیرد.

رئیس جمهوری ترکیه در ادامه افزود: اتحادیه اروپا تاکنون به هیچ کدام از تعهدات خود در قبال ترکیه جامه عمل نپوشانده و تنها به تکرار وعده های خود بسنده کرده است.

این در حالی است که اتحادیه اروپا اعلام کرده از ابتدا تعهدی در قبال پرداخت یکباره مبلغ به ترکیه نداده است.