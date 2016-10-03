ذخیره آب سدهای ایران نصف شد/ ذخیره ۲۴ میلیارد مترمکعب آب در سدها

به ‌گزارش خبرنگار مهر، وزارت نیرو امروز با انتشار گزارشی درباره آخرین وضعیت موجودی آب سدهای کشور، اعلام کرد: مخزن سدها در هفته اول سال جدید آبی نشان می‌دهد هم اکنون ۲۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون مترمکعب آب در سدها ذخیره‌سازی شده است.

این حجم در مقایسه با زمان مشابه پارسال که رقم ۱۸.۱ میلیارد مترمکعب بوده است، حدود ۳۳ درصد افزایش نشان می‌دهد.

از سوی دیگر ورودی آب به مخازن سدها امسال و در طول هفته اول ۲۱۰ میلیون مترمکعب بوده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۹ درصد افزایش داشته است.

همچنین آمار منتشر شده برای حجم مخازن آب ۲۴.۶۰ میلیارد مترمکعب را نشان می‌دهد که در مقایسه با پارسال که رقم ۱۸.۱ میلیارد مترمکعب بوده است، حدود ۳۳ درصد افزایش نشان می‌دهد.

اگر چه ورودی آب به مخازن سدها امسال با افزایش روبرو بوده اما خروجی آب در این مخازن نیز نسبت به پارسال حدود ۳ درصد افزایش داشته است، به طوری‌که امسال خروجی این مخازن در هفته اول ۵۴۰ میلیون مترمکعب بوده است.

در شرایط فعلی ظرفیت کلی سدهای کشور حدود ۴۹.۷ میلیارد مترمکعب است.