تب برفکی در اردبیل تحت کنترل است/افزایش نظارت بر عرضه گوشت

به گزارش خبرنگار مهر، صادق صالحی بعدازظهر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اردبیل تصریح کرد: از آبان ماه سال گذشته به منظور تأمین واکسن مورد نیاز تب برفکی مکاتباتی با سازمان مرکزی انجام شد و توانستیم دپو واکسن را در سطح بالا نگه داریم.
وی افزود: یکی از دلایل اصلی بروز بیماری کمبود واکسن بود و برای مقابله با کمبود به جای واکسیناسیون مرحله به مرحله کانونهای بیماری شناسایی شد و تا حد امکان از افزایش کانونها ممانعت کردیم.
مدیر کل دامپزشکی استان با تأکید به اینکه کانونها در نهایت به چند مورد در هر شهرستان محدود شدند و در اولویت واکسیناسیون قرار گرفتند، اضافه کرد: در صورتی که اقدامات کنترلی انجام نمیشد نیمی از جمعیت دام سبک گرفتار تب برفکی میشدند.
صالحی با بیان اینکه در هنگام کوچ عشایر نیز اقدامات کنترلی تداوم یافت و حتی یک مورد تلفات دام عشایر گزارش نشد، اضافه کرد: فاز اخیر واکسیناسیون از ۲۴ شهریورماه برای دام سنگین انجام میشود.
وی با تأکید به اینکه به دلیل دریافت هزینه واکسیناسیون که ۳۰ هزار ریال برای هر رأس گاو است، استقبال مناسبی از سوی دامداران مشاهده نمیشود، اضافه کرد: این نگرانی وجود دارد که بیتوجهی به این موضوع دوباره در آبان ماه ما را درگیر بیماری سازد.
مدیر کل دامپزشکی استان با تأکید به اینکه واکسن دام سبک تولید داخلی است و به صورت رایگان عرضه میشود، تأکید کرد: دلیل اخذ هزینه برای واکسن گاوی به وارداتی بودن آن مرتبط است.
صالحی به ضرورت انجام دو میلیون و۵۰۰ هزار دوز واکسن دام سبک و ۲۵۰ هزار دوز واکسن دام سنگین تأکید کرد و متذکر شد: به دنبال تأمین اعتبار و رایگان کردن واکسن دام سنگین هستیم.
وضعیت مطلوب بهداشت گوشت سفید
مدیر کل دامپزشکی استان اردبیل به تشدید نظارتها در نحوه توزیع گوشت و فرآوردههای گوشتی اشاره کرد و گفت: در سال جاری به نسبت سال گذشته تعداد بازدیدهای نیمه اول سال از ۱۰ هزار مورد در سال گذشته به ۴۰ هزار مورد در سال جاری افزایش یافته است.
صالحی با تأکید به اینکه مقابله با کشتار غیرمجاز در استان روند رو به رشدی دارد، ادامه داد: در بازدیدهای میدانی رستورانها و کبابیها نیز که پیش از این در حوزه اختیارات بهداشت بود، در اکیپهای مشترک یا مجزا با همکاری دامپزشکی انجام میشود.
وی با بیان اینکه در ششماهه اول سال ۸۸ تن گوشت و فرآوردههای گوشتی فاسد جمعآوری شد، ادامه داد: در این مدت ۱۸۳ پرونده به نهادهای قضایی ارجاع شده است.
مدیر کل دامپزشکی استان تعداد پروندههای مدت مشابه سال گذشته را ۱۲۸ مورد برشمرد و تأکید کرد: افزایش تعداد پرونده به دلیل افزایش بازدیدهای کنترلی است.
صالحی در خصوص میزان آلودگی انواع گوشت و فرآوردههای گوشتی افزود: بررسیها نشان میدهد میزان آلودگی در گوشت سفید به مراتب کمتر است.
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