فرهاد تجری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کمیسیون اصل نود بعد از طرح مسئله فیش های نامتعارف حسب تشخیص هیئت رئیسه مجلس در حوزه تقنینی و نظارت وارد شد. بر این اساس مقرر شد اصل فیش های و میزان دریافتی مدیران را بررسی کند؛ در ادامه، کمیسیون اصل نود مکلف به بررسی دو طرح جهت تعیین سقف دریافتی مدیران شد.

وی با اشاره به جلسات متعدد دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و سازمان حسابرسی در مورد فیش های حقوقی نجومی گفت: مرکز جامع الاطرافی که تمام اطلاعات مربوط به دریافتی مدیران به صورت متمرکز و دسته‌بندی شده در آن وجود داشته باشد، طراحی نشده بود به همین دلیل برای بدست آوردن اطلاعات دچار مشکل شدیم.

نایب رئیس کمیسیون اصل نود گفت: با تدبیر آقای لاریجانی رئیس مجلس طی نشستی با رئیس کمیسیون اقتصادی، رئیس سازمان بازرسی و رئیس دیوان محاسبات مقرر شد دیوان محاسبات و سازمان بازرسی جنبه نظارتی کار را برعهده گرفته و فیش‌های حقوقی را ارزیابی کنند.

تجری با اشاره به مقاومت برخی دستگاهها در ابتدای کار گفت: دستگاههای نظامی و امنیتی حاضر به افشای اطلاعات طبقه‌بندی شان نبودند زیرا حفظ هویت افراد امنیتی دغدغه مهمی برای آنهاست.

وی اظهار داشت: با هماهنگی رئیس مجلس اطلاعات مربوط به نهادهای نظامی، امنیتی، نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری به دیوان محاسبات ارائه شد که خروجی آن، گزارش این دیوان از وضعیت دریافتی‌ها بود.

نماینده مردم قصر شیرین و سرپل ذهاب درمجلس تصریح کرد: دیوان محاسبات به نمایندگی از مجلس و کمیسیون اصل نود به این مسئله ورود کرد؛ زیرا طبق قانون، دیوان محاسبات اختیار ورود به بسیاری از این حوزه ها را نداشت اما به عنوان بازوی کارشناسی مجلس به این مسئله ورود کرد.

تجری همچنین از تهیه طرح ۱۰ ماده ای کمیسیون اصل نود برای ساماندهی دریافتی مدیران خبر داد و گفت: این طرح با هماهنگی مرکز پژوهش ها، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی تهیه و تدوین شده است.

وی خاطرنشان کرد: گزارش دیوان محاسبات بخشی از گزارش کمیسیون اصل نود بود که قرائت شد.

علاوه بر این، بهرام پارسایی سخنگوی کمیسیون اصل نود نیز در گفتگو با مهر از ارائه طرح ساماندهی حقوق و دریافتی های مدیران در جلسه روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی خبر داد.