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۱۲ مهر ۱۳۹۵، ۱۵:۴۰

معاون عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد خبرداد:

کمک ۵۰ میلیاردتومانی دفترمقام معظم رهبری به جاده پاتاوه دهدشت

کمک ۵۰ میلیاردتومانی دفترمقام معظم رهبری به جاده پاتاوه دهدشت

یاسوج- معاون عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: دفتر مقام معظم رهبری برای تکمیل پروژه جاده پاتاوه به دهدشت ۵۰ میلیارد تومان مساعدت کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، پژمان نیک‌اقبالی ظهر دوشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیر کل راه و شهرسازی استان افزود: از طرف دفتر مقام معظم رهبری ۲۰ میلیارد تومان برای سال جاری و ۳۰ میلیارد تومان نیز برای سال آینده برای اجرای این پروژه مساعدت شده است.

وی بیان داشت: این پروژه از پروژه های مهم استان است که سازمان برنامه و بودجه استان نیز ۲۰۰ میلیارد تومان به آن اختصاص داده است.

نیک اقبالی افزود: این سازمان از محل اعتبارات ملی ۱۰۰ میلیارد تومان برای سال جاری  و ۱۰۰ میلیارد تومان نیز برای سال آینده برای ساخت و تکمیل این پروژه اختصاص داده است.

کد مطلب 3786273

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