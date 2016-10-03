کمک ۵۰ میلیاردتومانی دفترمقام معظم رهبری به جاده پاتاوه دهدشت

به گزارش خبرنگار مهر، پژمان نیک‌اقبالی ظهر دوشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیر کل راه و شهرسازی استان افزود: از طرف دفتر مقام معظم رهبری ۲۰ میلیارد تومان برای سال جاری و ۳۰ میلیارد تومان نیز برای سال آینده برای اجرای این پروژه مساعدت شده است.

وی بیان داشت: این پروژه از پروژه های مهم استان است که سازمان برنامه و بودجه استان نیز ۲۰۰ میلیارد تومان به آن اختصاص داده است.

نیک اقبالی افزود: این سازمان از محل اعتبارات ملی ۱۰۰ میلیارد تومان برای سال جاری و ۱۰۰ میلیارد تومان نیز برای سال آینده برای ساخت و تکمیل این پروژه اختصاص داده است.