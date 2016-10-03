بازدید فرمانده انتظامی استان البرز از خبرگزاری مهر

به گزارش خبرنگار مهر، سردار بخشعلی کامرانی صالح ظهر دوشنبه با حضور در دفتر خبرگزاری مهر در استان البرز از نزدیک با خبرنگاران این مجموعه به گفتگو پرداخت.

فرمانده انتظامی استان البرز با اشاره به شعار نیروی انتظامی (پلیس جامعه محوری) اظهار کرد: برای ایجاد امنیت پایدار در جامعه مشارکت آحاد مردم لازم است.

سردار کامرانی صالح در ادامه با تاکید بر اینکه ۸۵ درصد پرونده های مربوط به پلیس فتا منجر به کشف شده است از کاهش ۱۴ درصدی جرائم خشن در استان خبر داد و گفت: این مهم طی شش ماهه نخست سال جاری محقق شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به کشفیات کالای قاچاق اشاره کرد و گفت: در حوزه کشف کالای قاچاق شاهد افزایش ۵۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل هستیم.

وی مبارزه با کالای قاچاق را در تحقق سیاست های اقتصادمقاومتی در کشور تاثیرگذار دانست و گفت: ارزش کالاهای قاچاق کشف شده در شش ماهه نخست سال بیش از ۴۷ میلیارد تومان است.

سردار کامرانی صالح در ادامه به اجرای طرح های پاکسازی در مناطق آلوده استان اشاره کرد و از دستگیری ۱۳ هزار توزیع کننده خرد و مصرف کننده خبر داد و گفت: با اجرای طرح های پاکسازی ۵ تن انواع مواد مخدر کشف و ۷۰ باند متلاشی شدند.

فرمانده انتظامی استان البرز در بخش دیگر سخنان خود به ۳۴۰ هزار تماس با سامانه پلیس ۱۱۰ اشاره کرد و گفت:در شش ماهه نخست سال بیش از ۲۰۰ میلیون تردد در محورهای مواصلاتی استان ثبت شد که شاهد کاهش ۴ درصدی تصادفات منجر به فوت هستیم.

فرمانده انتظامی استان البرز از رسیدگی به ۲۱۱ هزار پرونده قضایی در سطح کلانتری و پاسگاه ها اشاره کرد و گفت: با تلاش مددکاری اجتماعیشش هزار پرونده به صلح و سازش انجامید.

سردار کامرانی صالح با اشاره کاهش ۵ درصدی سرقت های خرد در شش ماهه نخست سال جاری، گفت: ۲۶ هزار و ۵۰۰ بازدید محسوس و غیرمحسوس از صنوف انجام شده و در همین راستا یک‌هزار و ۴۰۰ واحد صنفی متخلف پلمب شد.

فرمانده انتظامی استان البرز به صدور ۴۸ هزار گذرنامه و ۲۷ هزار سوء پیشینه در استان اشاره کرد و گفت: در قرارگاه جهادی مبارزه با سرقت های خشن و خرد اقدامات خوبی انجام شده است با توجه به اینکه ۸۰ درصد افرادی که مرتکب سرقت می شوند افراد بیکار هستند باید برای این معضل چاره اندیشی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مشروح گفتگوی فرمانده انتظامی استان البرز با خبرنگاران خبرگزاری مهر به زودی منتشر می شود.