به گزارش خبرنگار مهر، این همایش، همزمان با هفته جهانی فضا، در روز ۱۸ مهرماه جاری با حضور دانش آموزان دبیرستانی مدارس شهر تهران برگزار خواهد شد.

برپایی کارگاههای آموزشی فضایی، ساخت ماکت ماهواره، نمایش فیلم، رصد خورشید و خلاقیت در فضا از جمله برنامه های این همایش است و هدف از برگزاری آن نیز، آشنایی نوجوانان و جوانان کشور با علوم و فناوری فضایی و دستاوردهای آن در زندگی بشر، عنوان شده است.

هفته جهانی فضا همه ساله ۴ تا ۱۰ اکتبر ( ۱۳ تا ۱۹ مهرماه)، رویدادی بین المللی برای ترویج و آموزش علوم و فناوری فضایی و نقش آن در بهبود زندگی بشر و نیز ایجاد توسعه پایدار است که توسط سازمان ملل و با پشتیبانی مجمع جهانی فضا از سال ۲۰۰۰ تاکنون در سراسر دنیا برگزار می شود.

انجمن هفته جهانی فضا، همه ساله شعاری برای این هفته انتخاب می کند تا فعالیتها و رویدادهایی که در سراسر جهان به این مناسبت برگزار می شود، بر آن محور باشد.

شعار انتخاباتی برای هفته فضا در سال جاری «سنجش از دور: توانمندسازی آینده» عنوان شده است و با انتخاب این شعار، موضوع رصد زمین از فضا و کاربرد آن در جهت بهبود زندگی بشر، مورد بررسی قرار خواهد گرفت .