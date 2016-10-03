کتاب «واقعه عاشورا در منابع کهن» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب واقعه عاشورا در منابع کهن از آثار پژوهشکده علوم و معارف حدیث منتشر شد.
نگارش و نگاهداشت دانش اهلبیت علیهم السلام و ارائه آن در قالبهای گوناگون، بخش جداییناپذیر از حیات تمدن شیعی است که در برگیرنده و گویای جنبههای اصلی اندیشه اسلام شیعه است.
منابع حدیثی و تاریخی فراوانی، حادثه کربلا را گزارش کردهاند؛ ولی میتوان گفت که در میان همه آنها، شش منبع، به دلیل قدمت، اعتبارنسبی، جامعیت و نیز پیوستگی روایت، از گذشته تا امروز، به گستردگی مورد استناد قرار گرفتهاند که این منابع عبارتند از: تاریخ الطبری، الإرشاد، الفتوح، الملهوف، أمالی الصدوق و مقاتل الطالبیین.
در نگارش کتاب دانشنامه امام حسین علیه السلام، از این شش منبع، فراوان بهره گرفته و حتی متن کامل گزارش های این منابع را در پایان آن کتاب آورده شده است.
اما از آنجا که شاید افرادی نمیتوانند و یا نمیخواهند دوره ۱۶ جلدی دانشنامه یاد شده را تهیه کنند و در عین حال، مایلاند منابع یاد شده را داشته باشند، در کتاب حاضر، متن گزارشهای منابع شش گانه یاد شده از وقایع کربلا، همراه با ترجمه، به صورت کتاب مستقل، در اختیار علاقهمندان قرار داده شده است.
چاپ اول کتاب واقعه عاشورا در منابع کهن به کوشش گروه سیرهنگاری پژوهشکده علوم و معارف حدیث، شمارگان هزار نسخه، قطع وزیری (سلفون)، ۱۰۲۹ صفحه و بهای ۵۰ هزار تومان در شهریور ۹۵ توسط انتشارات دارالحدیث چاپ و منتشر شد.
نظر شما