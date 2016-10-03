کیفیت منابع آبی بشرویه در حال کاهش است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین سرچاهی ظهر دوشنبه در جلسه ای که با حضور مدیران، مسئولین و اعضای اتاق فکر شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی کشور در جهاد کشاورزی شهرستان برگزار شده بود، گفت: از ۳۲ هزار هکتار اراضی قابل کشت بشرویه، ۱۸ هزارهکتار اراضی زراعی و ۹ هزار هکتار اراضی باغی و مابقی اراضی آیش است.

وی افزود: شهرستان بشرویه در تولید محصولاتی چون خاکشیر، پسته و پنبه رتبه اول استان را به خود اختصاص داده است.

سرچاهی ادامه داد: بشرویه یکی از مراکز ده گانه کشت حفاظتی پنبه در کشور است.

مدیر جهاد کشاورزی بشرویه اظهار داشت: شهرستان بشرویه امسال به عنوان خشک‌ترین شهر کشور شناخته شد و میانگین بارندگی در این شهرستان ۱۹.۷ میلی متر بوده است.

۱۸ تن شیر روزانه از بشرویه خارج می شود

وی افزود: شرایط خشکسالی کیفیت منابع آبی شهرستان را به شدت کاهش داده و منابع آبی روز به روز شورتر می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی بشرویه افزود: شوری منابع کشاورزان را به سمت کشت محصولات مقاوم به شوری و خشکی سوق می‌دهد.

سرچاهی بیان کرد: در بحث تولید شیر، بشرویه روزانه ۱۸ تن شیر را به خارج از استان صادر می‌کند.

وی افزود: در شهریور ماه امسال ۴۹۲ تن تولید شیر در شهرستان داشته که نسبت به سال ۸۹ سالانه به مراتب کاهش تولید شیر را در شهرستان داشته‌ایم.

سهم دولت برای صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی بشرویه محقق نشده است

مدیر جهاد کشاورزی بشرویه با اشاره به فعالیت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان گفت: در این صندوق تنها ۴ درصد از سهامداران را تحت پوشش قرار داده‌ایم.

وی افزود: در حدود ۵۹.۵ میلیارد ریال متقاضیان در صندوق سرمایه گذاری کرده‌اند که متاسفانه به دلیل عدم تحقق سهم دولت نمی‌توانیم از این منابع بخش خصوصی استفاده کنیم.

سرچاهی به برخی از طرح های موفق صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان نیز اشاره کرد.

مدیر جهاد کشاورزی بشرویه بیان کرد: با توجه به تولید روزانه ۱۸ تن شیر در بشرویه کارخانه فراورده های لبنی شهرستان که درحال بهره برداری است تنها ظرفیت فراوری روزانه دو تن شیر را دارد.

وی اظهار داشت: با وجود ۱۱ صندوق خرد زنان روستایی در بشرویه، آمادگی لازم برای تشکیل صندوق زنان را داریم.