دو میمون وحشی در سراوان از شب گذشته به مردم حمله کردند که منجر به آسیب دیدن ۴ دانشآموز و یک دوچرخهسوار شدند. ماموران محیط زیست در تلاشی ۳۰ ساعته موفق به زندهگیری یکی از میمونها شدند اما میمون دوم که با رفتار وحشیانه قابل مهار نبود به ضرب گلوله از پا درآمد.
موسی دهقاننژاد رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سراوان با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: روز گذشته دو میمون وحشی که احتمالا به شکل غیرقانونی به کشور قاچاق شدهاند و هنوز نحوه ورودشان به کشور مشخص نیست، به شهروندان حمله کردند.
دهقاننژاد با اعلام این که هنوز در حال انجام تحقیقات برای کشف نحوه ورود میمونها به کشور هستیم افزود: با توجه به این که شهرستان سراوان یکی از شهرستانهای مرزی کشور است معمولا هر ساله شاهد ورود گونههای پستانداران و پرندگان و … به صورت غیرقانونی هستیم و هر از چندگاهی نیز اخبار برخورد با متخلفان منتشر میشود که نتیجه همکاری نیروهای سپاه پاسداران، بسیج، مرزبانی و همچنین نیروهای یگان حفاظت محیط زیست است که اقدام به دستگیری این گونه متخلفان میکنند.
وی ادامه داد: یکی از میمونها به ۴ دانش آموز در چهار نقطه مختلف حمله کرده بود که با تلاش حدود یک شبانهروز توانستیم این میمون را زندهگیری کنیم.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سراوان در خصوص سرنوشت میمون دوم توضیح داد: میمون دوم مرتبا به مردم حمله میکرد و به هیچ کس اجازه نزدیک شدن نمیداد و وحشی شده بود و به هر کسی حمله میکرد. از شب گذشته مردم همه بسیج شده بودند و خود ما هم حضور داشتیم و میمون دوم به نخلستان پاییندست شهرستان فرار کرد اما امروز دوباره به یک دوچرخهسوار که میخواست در آن مسیر تردد کند حمله کرد و فرد یادشده هماکنون در بیمارستان بستری است. این مساله باعث شد دیگر راهی جز هدف گرفتن حیوان باقی نماند. ما هم احتمال دادیم بیماریای مثل هاری داشته باشد و با توجه به این که یک گونه غیربومی هم بود ناچار شدیم آن را با تیر از پا در بیاوریم.
دهقاننژاد تصریح کرد: ما بیش از ۳۰ ساعت تلاش کردیم اما واقعا بعد از این مدت و با توجه به رفتار حیوان که مرتبا به همه حمله میکرد دیدیم راهی وجود ندارد. میمون تلف شده به دامپزشکی ارسال شده تا معاینات ابتدایی و تکمیلی انجام شود و از گونه و بیماری و مشکلاتی که داشته مطلع بشویم.
به گفته وی اطلاعات تکمیلی در مورد این میمون، و همچنین میمون زندهگیری شده، متعاقبا اعلام خواهد شد.
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