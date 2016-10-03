نقش بازرسی در ارتقای سلامت اداری مهم است

به گزارش خبرنگار مهر، ربیع فلاح جلودار عصر دوشنبه در مراسم معارفه مدیرکل جدید دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری مازندران افزود: بازرسی به‌عنوان یکی از بازوان پرتوان مجموعه استانداری از جایگاه رفیع و مهمی برخوردار است و به دنبال بازرسی تحول ساز و اثربخش هستیم.

وی یادآور شد: اقدامات حوزه بازرسی و ارزشیابی این واحد بیانگر ضعف‌ها و قوت‌های مجموعه است که باید موردتوجه قرار گیرد و اجرای صحیح قوانین و مقررات در قالب بازرسی‌های دوره‌ای و موردی از دستگاه‌های اجرایی محقق می‌شود

فلاح جلودار ادامه داد: نظارت‌ها و بازرسی باید دقیق و کارشناسی شده باشد تا بتواند تأثیرات جدی خود را در سلامت اداری بگذارد و فعال کردن دفاتر بازرسی مستقر در فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها از انتظارات جدی ماست

استاندار مازندران افزود: در حوزه بازرسی شاخص‌های ارزیابی عملکرد مدیران، فرمانداران و کارکنان دولت بررسی می‌شود که این فعالیت می‌تواند موجب تحرک و پویایی و سازندگی سیستم شود و هشدار بازرسی می‌تواند جلوی بسیار از خطاها و اشتباهات را بگیرد .

فلاح جلودار، قانون مداری و اخلاق‌مداری دو رویکرد مهم در ارائه خدمت به مردم دانست که بازرسی باید سرلوحه کار خود قرار دهد و افزود: بازرسی باید به گونه‌ای عمل کند تا کارهای اداری تسهیل شود، بهره‌وری بالا برود، ارزش‌های اخلاقی خدشه نبینند و مدیریت تقویت‌شده و اعتماد عمومی به‌عنوان سرمایه اجتماعی تقویت گردد و موجب تسهیل خدمات به شهروندان و کسب رضایت آنان شود

استاندار مازندران گفت: سامانه سامد از خدمات ارزشمند واحد بازرسی است که شکایت مردم از دستگاه‌های اجرایی از طریق این سیستم ثبت و ضبط می‌شود و باید نسبت به پیگیری و رفع مشکلات مردم اقدام زیرا سامد در حقیقت سامانه ارتباط ملت و دولت است و باید تقویت شود

وی اظهار داشت: طرح تکریم ارباب‌رجوع ازجمله سیاست‌ها و محورهای فعالیت وزارت کشور است که بازرسی باید در این زمینه تلاش کند.

در این مراسم عباسعلی وفایی نژاد به عنوان مدیرکل بازرسی معرفی و از تلاش های هاشم زاده تقدیر شد.