ارزش محصولات ارگانيك دو تا سه برابر محصولات معمولي است

سيد رضا نوراني درگفتگو با خبرنگار اقتصادي مهربا اشاره به تاسيس انجمن محصولات ارگانيك ، افزود: اين تشكل در راستاي حمايت ازتوليد كنندگان محصولات ارگانيك كه به صورت طبيعي و بدون استفاده ازكود و سموم شيميايي توليد مي شود ، تاسيس شده است .

به گفته وي انتخابات اعضاي هيئت مديره انجمن در چهاردهم شهريور ماه صورت گرفته كه بر اين اساس 11 عضو نخستين هيئت مديره انجمن شامل رئيس مركز توسعه تجارت جهاني ،‌معاون باغباني وزارت جهاد كشاورزي ،‌معاونت سازمان حفظ نباتات ،‌سه تن از صادر كنندگان ميوه و تره بار،سه توليد كننده ،‌و دو توليد كننده محصولات ارگانيك انتخاب شدند.

نوراني تصريح كرد:‌ همچنين قرار است در هفته جاري و در نخستين جلسه اعضاي هيئت مديره انجمن محصولات ارگانيك ايران ،‌انتخابات هيئت مديره صورت گيرد.

وي اعضاي انجمن محصولات ارگانيك ايران را حدود 40 عضو اعلام كرد و گفت:‌ هم اكنون عضو گيري براي انجمن محصولات ارگانيك ادامه دارد واز تمامي اساتيد و صاحبنظران براي عضويت در اين انجمن استقبال مي شود.

نوراني با اشاره به اينكه هم اكنون در كشور وبه طور طبيعي برخي محصولات (زرشك،‌عناب ،‌ گياهان دارويي ،‌برنج و بخشي از حبوبات ) به صورت ارگانيك توليد مي شوند ،‌گفت: البته ميزان توليد اين محصولات در حد پاييني قراردارد كه اميد است با آغازبه كار اين انجمن و ارائه طرح هاي تحقيقاتي در اين رابطه به توليد كنندگان ميزان توليدمحصولات ارگانيك در كشور افزايش يابد.

وي تاكيد كرد : همانطور كه ميزان آفلاتوكسين پسته بايد در حد مجاز باشد و بيشتر از آن در هيچ جاي دنيا مورد پذيرش نيست اين امر براي ميوه و سبزيجات نيز صدق مي كند و اين در حالي است كه هم اكنون سازماني براي بررسي اندازه مانده هاي شيميايي روي ميوه ها و سبزيجات وجود ندارد .‌