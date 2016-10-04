به گزارش خبرگزاری مهر، یکی از جلوه های جالب این نمایشگاه رونمایی از خودروهایی بود که مجهز به تازه ترین فناوری های رایانه ای برای ناوبری، جهت یابی و غیره بودند. همچنین خودروهای برقی و هیبریدی هم در نمایشگاه خودروی پاریس مورد توجه قرار گرفتند.

در ادامه به معرفی تعدادی از برترین خودروهای عرضه شده در این نمایشگاه می پردازیم.

۱- سیتروئن در این نمایشگاه خودروی هیبریدی CXperience را عرضه کرد که البته قرار است یک مدل تمام برقی از آن تولید و عرضه شود.

۲- سیتروئن همچنین نمونه اولیه خودرویی به نام C۳ WRC را در نمایشگاه خودروی پاریس عرضه کرد که یک خودروی مسابقه ای است و قرار است اولین بار در رالی مونت کارلو در ژانویه سال ۲۰۱۷ مورد بهره برداری قرار بگیرد.

۳- رنو دیگر خودروسازی فرانسوی یک خودروی برقی به نام Trezor را در معرض دید علاقمندان قرار داد که دارای سه حالت رانندگی مجزای خنثی، ورزشی و خودکار است. در حالت اول رانندگی به صورت عادی صورت می پذیرد، در حالت دوم یعنی ورزشی شتاب و سرعت خودرو بیشتر می شود و در حالت سوم رانندگی بدون دخالت انسان انجام می شود. شتاب صفر تا صد این خودرو تنها ۴ ثانیه است.

۴- ایتالیایی ها هم در این نمایشگاه با عرضه خودروی LaFerrari Aperta خودنمایی کردند. از این خودرو تنها ۲۰۹ نمونه ساخته شده که همه آنها پیش از رونمایی از این اتومبیل در نمایشگاه خودروی فرانسه فروخته شدند. قدرت ۹۴۹ اسب بخار و سرعت ۳۵۰ کیلومتر در ساعت از جمله ویژگی های این محصول است.

۵- مرسدس آلمانی یک خودروی ورزشی سریع به نام GT R را در این نمایشگاه عرضه کرد که ۵۷۷ اسب بخار قدرت دارد و حداکثر سرعت آن ۳۲۰ کیلومتر در ساعت است.

۶- مرسدس یک مدل جذاب و جمع و جورتر از این خودرو به نام AMG GT Roadster را هم در نمایشگاه خودروی پاریس به نمایش گذاشت.

۷- GLC Coupe هم دیگر خودروی پرطرفدار مرسدس در این نمایشگاه با قدرت ۳۷۷ اسب بخار بود.

۸- خودروی برقی جی ال سی مرسدس هم در نمایشگاه خودروی پاریس چشم ها را خیره کرد. این خودرو با یک بار شارژ می تواند تا ۵۰۰ کیلومتر را بپیماید که در مقایسه با رقبا قابل توجه است. تولید انبوه این خودروی برقی از سال ۲۰۱۹ آغاز می شود.

۹- مرسدس نمونه اولیه یک خودروی کلاس ای خود را هم عرضه کرد که برخی امور را به طور خودکار و بدون دخالت انسان انجام می دهد. از جمله این امور می توان به رانندگی خودکار و بدون نیاز به دخالت انسان با حداکثر سرعت ۲۱۰ کیلومتر در ساعت اشاره کرد.

۱۰- آخرین محصول جذاب مرسدس در نمایشگاه مذکور Maybach ۶ است که تا ۲۵۰ کیلومتر در ساعت سرعت دارد.

۱۱- i۳ نام خودروی برقی زیبای بی ام و در این نمایشگاه بود که با طراحی زیبای خود تا سال ۲۰۱۷ در دسترس علاقمندان قرار می گیرد.

۱۲- از سری خودروهای برند مینی شرکت بی ام و هم می توان به Clubman John Cooper Works اشاره کرد که البته مشتریان خاص خود را دارد.

۱۳- اسکودا از زیرمجموعه های فولکس واگن Kodiaq را با ظرفیت هفت سرنشین معرفی کرد که از قابلیت پارک خودکار و برخی امکانات هوشمند دیگر برخوردار است.

۱۴- نسل دوم خودروی Q۵ شرکت آئودی که در این نمایشگاه در معرض دید قرار گرفت هم از قابلیت رانندگی خودکار در مسیرهای مستقیم و در شرایط دشوار ترافیکی برخوردار است و قدرت موتور آن ۱۹۰ اسب بخار است.

۱۵- Panamera ۴ E نام خودروی هیبریدی پورشه با قدرت حیرت انگیز ۴۶۲ اسب بخار است.

۱۶- فولکس واگن این خودروی برقی را هم که با یک بار شارژ بین ۴۰۰ تا ۶۰۰ کیلومتر را طی می کند در معرض دید علاقمندان قرار داد. تولید انبوه این خودرو از سال ۲۰۲۰ آغاز می شود.

۱۷- انگلیس با این نمونه از خودروی لندروور در نمایشگاه خودروی پاریس حاضر بود. نمایشگر لمسی و امکان اجرای برنامه های هوشمند تلفن همراه از طریق داشبورد از امکانات این خودروی شاسی بلند است.

۱۸- میتسوبیشی ژاپن نمونه اولیه GT PHEV را عرضه کرد که هم هیبریدی و هم برقی خواهد بود.

۱۹- Civic Type R شرکت هوندا هم از جمله خودروهای مناسب ساخت این شرکت برای رانندگی در شهرهاست که از سال ۲۰۱۷ برای فروش عرضه می شود.

۲۰- هیوندای از i۳۰ در نمایشگاه یادشده رونمایی کرد که از سال ۲۰۱۷ تولید می شود.

۲۱- Infiniti خودروی ورزشی QX را عرضه کرد که با چرخ های بزرگ ۲۲ اینچی چشم ها را خیره کرد.

۲۲- در نهایت شرکت نیسان Micra را عرضه کرد که مجهز به سیستم هشداردهنده در زمان خروج از جاده و ترمز هوشمند است و از ماه مارس سال ۲۰۱۷ برای فروش در دسترس خواهد بود.