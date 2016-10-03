کفاشیان در حق من کم لطفی کرد اما او را بخشیدم

به گزارش خبرنگار مهر، فریده شجاعی یکی از نایب رئیسان فدراسیون فوتبال بود که قبل از برگزاری آخرین انتخابات این فدراسیون، با دستور علی کفاشیان از سمت خود برکنار شد و الهه عرب عامری به جای وی به عنوان نایب رئیس بانوان در فدراسیون فوتبال کارش را آغاز کرد. گفته می‌شد نظر مسئولان وزارت ورزش این بوده که شجاعی همانند هادی آیت اللهی و مهدی محمدنبی از سمت خود برکنار شود. البته چندی پیش عرب عامری هم به دلیل محدودیت‌های قانونی از سمت خود کنار رفت و جای خود را به لیلی صوفی داد.

شجاعی درباره این تغییرات مکرر در کمیته بانوان فدراسیون فوتبال به خبرنگار مهر، گفت: شنیده ام برخی قوانین و مقررات باعث شد تا عرب عامری هم تغییر کند. البته تغییر من کار درستی نبود. آن موقع عضو کمیته بانوان کنفدراسیون فوتبال آسیا هم بودم و این برای ایران یک امتیاز مثبت بود.

وی افزود: یکسری برنامه های در دست اقدام داشتیم که باید آنرا به اتمام می رساندیم. من از این بابت ناراحتم که تغییرم دادند. باید به من اجازه می‌دادند برنامه‌هایم را عملی کنم ولی نگذاشتند.

نایب رئیس پیشین فدراسیون فوتبال خاطرنشان کرد: طرح‌های زیادی به کنفدراسیون فوتبال آسیا داده بودم که پیش بردن این طرح‌ها و برنامه‌ها نیاز به زمان و چانه‌زنی داشت. وقتی از فدراسیون فوتبال رفتم، دیگر هیچکس نبود که از طرح‌های ایران دفاع کند. الان هم نمی‌دانم که چقدر برنامه‌هایی که در نظر داشتیم و ارائه دادیم، عملی شده است.

شجاعی در پاسخ به این سئوال که آیا علی کفاشیان را بخشیده است یا خیر؟ گفت: من شخصا از هیچکس کینه به دل نمی‌گیرم. معتقدم هر فردی بلایی سر دیگری درآورد، همان بلا سر خودش خواهد آمد. همیشه گفته ام بعد از زنگ ورزش، زنگ حساب داریم. البته هرچند کفاشیان در حق من کم لطفی کرد ولی در فوتبال بانوان خوب کار کرد و من هم او را بخشیدم.